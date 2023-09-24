Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю

В воскресенье, 24 сентября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретились СК «Днепр-1» и луганская «Заря». Игра прошла во Львове, на поле стадиона «Украина».

Обе команды неудачно стартовали в текущем сезоне УПЛ. Перед стартом восьмого тура «Заря» и «Днепр-1» соседствовали по турнирной таблице, расположившись соответственно на 13-м и 12-м местах. Напомним, в прошлом чемпионате оба клуба претендовали даже на чемпионское звание. В итоге днепровский клуб финишировал вторым, луганский – третьим. Конечно, оба клуба имеют матчи в запасе и в случае успеха в них улучшат свое турнирное положение, но качество игры в этом сезоне разительно отличается от чемпионата 2022/2023. Понятно, что в не лучшую сторону.

Именно этим вызваны изменения в должностях главного тренера команд. Наставник «Днепра-1» Александр Кучер после вылета из квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы подал в отставку. После этого днепряне под руководством Валерия Городова, который был исполняющим обязанности главного тренера, не смог выйти в групповой турнир Лиги конференций. В чемпионате Украины днепровский клуб тоже выступает плохо. Команда даже не смогла выиграть у «Миная» – главного аутсайдера на этот момент.

«Заря» начинала сезон под руководством Ненада Лалатовича, назначение которого на должность главного тренера было откровенно неожиданным. Сербский специалист недолго работал с «мужиками». Команда не демонстрировала ни яркого футбола, ни результатов, а иностранный тренер в конце концов просто сказал, что ему стоит отдохнуть от работы в Украине, и уволился. Подхватил команду Младен Бартулович, с которым «Заря» продемонстрировала неплохую игру в противостоянии со «Славией», но все же не смогла пройти в групповой турнир Лиги Европы.

Новых главных тренеров футболисты «Зари» и «Днепра-1» получили перед седьмым туром УПЛ. Луганский клуб успел провести под руководством Валерия Кривенцова два матча. В чемпионате команда проиграла со счетом 1:2 «Металлисту 1925». В первом туре группового этапа Лиги конференций УЕФА луганчане сыграли вничью 1:1 с «Гентом» – лидером чемпионата Бельгии. «Днепр-1» во главе с Юрием Максимовым, сразу изменившим игровую схему команды, провел один матч – ничья с «Колосом».

СК «Днепр-1»

По сравнению с поединком прошлого тура Максимов оставил вне основного состава Е.Пасича и Танчика, в стартовом составе вышли Леднев и аргентинец Пурита, который около 13 месяцев был вне игры из-за травм и проблем со здоровьем. Интересно, что на позиции нападающего вышел Когут. Для него это, вероятнее всего, был дебют на этой позиции в карьере. Кроме того, Максимов изменил игровую схему, перейдя на игру в четыре защитника. У хозяев отметим первый матч Боля в УПЛ. Не вышли в стартовом составе Волошин и Кирюханцев. Их заменили Нагнойный и Снурницын.

В первые 15 минут команды действовали преимущественно в центре поля. Было много жесткой борьбы, защитники не позволяли игрокам атаки приближаться к воротам. За это время можно отметить попытки днепрян приближаться к штрафной площадке. Футболистам обеих команд мешал комбинировать газон не самого высокого качества.

После трети тайма команды заиграли несколько острее. Днепряне действовали активнее. Видимо, на игроков «Зари» влияла усталость после еврокубкового матча. Подопечные Кривенцова много ошибались при выполнении передач в центре поля. Днепряне очень хорошо играли позиционно и перекрывали зоны для развития атак луганчан. Мяч до нападающих почти не доходил. Прессинг в исполнении «Зари» был вялым.

Активность футболистов «Днепра-1» воплотилась в забитый гол на 24-й минуте. Бабенко сделал разрезную передачу на Рубчинского, тот в штрафной от лицевой линии отдал пас назад, Когут с линии вратарской в одно касание пробил в дальний верхний угол ворот.

СК «Днепр-1»

В конце тайма «Заря» имела две возможности, чтобы сравнять счет. Герреро навесил в штрафную, Вантух, неожиданно оказавшийся на позиции центрального нападающего, совсем чуть-чуть не дотянулся головой до мяча. Перед ним никого, кроме Волынца, не было. Затем Когут ошибся в центре поля, Джордан отобрал мяч, отпасовал на Герреро, тот выполнил передачу на Антюха, пробившего из пределов штрафной – мяч пролетел рядом с ближним углом ворот.

Последнее слово в первом тайме осталось за подопечными Юрия Максимова. На 45-й минуте Когут вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Турбаевский выручил свою команду.

На вторую половину встречи Валерий Кривенцов изменил схему расположения игроков. Алефиренко пошел вингером на левый фланг, Антюх вернулся на позицию правого вингера, Герреро играл на острие атаки. В обороне команда действовала в четыре защитника. Сначала такие перестановки дали результат, луганчане заиграли активнее и острее. Но это длилось недолго. Странно, что после тяжелого матча с «Гентом» Кривенцов не проводил замен вплоть до 77-й минуты. Хотя его подопечным на протяжении всего матча не хватало свежести.

СК «Днепр-1»

Голевых моментов во втором тайме было еще меньше, чем в первом. На 55-й минуте Гуцуляк вошел с правого фланга в штрафную, отдал пас на Когута, его удар заблокировал Джордан. Мяч отскочил на Леднева, тот отпасовал на Рубчинского, который пробил мимо ворот примерно с одиннадцати метров. Следующая голевая возможность возникла только в конце матча. Леднев слева вошел в штрафную и пробил в ближний угол, мяч пролетел над перекладиной.

Проблемы «Зари» в игре в пас на половине поля соперника во втором тайме не исчезли. Голевых моментов команда не создала. Футболисты ошибались во время передач вблизи штрафной, а после навесов и прострелов в штрафной площадке борьбу выигрывали игроки «Днепра-1». Особенно в этом компоненте отличился Кравец. Можно констатировать, что Валерий Кривенцов пока не смог качественно сменить игру «Зари». После успешного матча в Лиге конференций сегодня команда выглядела бледно.

Единственный положительный момент от «Зари» во втором тайме – возвращение на футбольное поле Олега Данченко. Он пережил сердечный приступ на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Спасти Данченко удалось благодаря австрийским медикам, у которых был дефибриллятор.

СК «Днепр-1»

«Днепр-1» во втором поединке под руководством Юрия Максимова действовал гораздо дисциплинированнее, чем в матчах начала сезона. Проблем в обороне стало меньше. В атаке ситуация пока особо не улучшилась. Днепряне уже полтора месяца не забивают больше одного гола за матч. Кстати, «Днепр-1» прервал безвыигрышную серию, состоявшую из четырех матчей подряд.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Заря» – «Днепр-1» – 0:1

Когут (24)

Вантух (40) – Кравец (59), Бабенко (61), Сарапий (73).

«Заря»: Турбаевский, Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурницын, Яцик, Антюх (Чурко, 77), Вантух, Мишнев (В.Волошин, 77), Нагнойный, Д. Алефиренко, Герреро.

«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита (Гаджиев, 79), Рубчинский (Мирошниченко, 79), Когут (Е. Пасич, 58), Пихаленок (Витиньо, 67), Бабенко, Леднев, Гуцуляк.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион: «Украина» (Львов).

Наши оценки:

«Заря» (замены): Данченко, Чурко, В.Волошин - всі б/о.

«Днепр-1» (замены): Е. Пасич - 5.5, Витиньо - 5.5, Мирошниченко - б/о, Гаджиев - б/о.

ЗАРЯ – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА