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Чемпионат Украины
Заря
24.09.2023 15:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 24 сентября 2023, 02:43
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0

Заря – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Это был бы центральный матч тура, но не в нынешних реалиях турнирной таблицы

23 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 24 сентября 2023, 02:43
22
0
Заря – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В воскресенье, 24 сентября, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и днепровский «Днепр-1». Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Заря


Третье место по итогам прошлого сезона было логичным завершением работы луганской «Зари» под руководством Патрика ван Леувена, который теперь старается поставить свой футбол действующему чемпиону страны, донецкому «Шахтеру». «Мужики» тем временем оказались перед выбором: попробовать ли пригласить еще одного специалиста из-за рубежа, или же остановиться на внутреннем рынке. И хотя к началу сезона «Заря» подходила с Ненадом Лалатовичем во главе, этот союз был достаточно непродолжительный.

Тут все просто – команда не демонстрировала ни яркого футбола, ни результатов, а иностранный тренер в итоге просто сказал, что ему стоит отдохнуть от работы в Украине и подался восвояси. Небезызвестный нашим болельщикам Младен Бартулович вовремя оказался неподалеку, мгновенно подхватив команду, и именно с ним во главе «Заря» оказалась в основном раунде Лиги конференций УЕФА по тогам поражения от пражской «Славии». А до этого коллектив из Луганска еще и в чемпионате умудрился недобрать достаточно очков.

А потом пришел Валерий Кривенцов, о назначении которого все никак не объявят официально широкой публике, но все и без того прекрасно все понимают. Однако решительных изменений в первых двух матчах при новом тренере «Заря» не претерпела – поражение от досконально знакомого Кривенцову «Металлиста 1925» (1:2), а также ничья посреди текущей недели против бельгийского «Гента» (1:1). На последнюю встречу необходимо обратить достаточно внимания, так как она забрала немало сил у «Зари» и рисковала стать очередным провалом представителей нашей страны на международной арене в этом сезоне. Обошлось, но вопросов исключительно по игре к команде Кривенцова от этот точно меньше не стало.

Днепр-1


И вот сейчас сидит себе днепровский «Днепр-1» в полном составе по вечерам в четверг, и смотрит за тем, как «Заря» играет в еврокубках, тогда как сам СК, хотя и финишировал на строчку выше луганчан в прошлом сезоне, умудрился упустить сразу три шанса попасть на групповой этап любого из международных турниров на выбор. Но это все – история под руководством бывшего главного тренера команды, Александра Кучера, относительно последнего периода работы которого в клубе в прессе появляется все больше интересных историй.

Тем временем сам «Днепр-1» в плане результатов находится в каком-то безвыходном кризисе. Восемь матчей уже остались за плечами игроков СК с момента последней победы над житомирским «Полесьем» еще в начале августа, когда кому-то еще могло казаться, что коллектив просто лихорадит на старте сезона. А тем временем небольшой недуг разросся до масштаба серьезного заболевания, и если даже «Минай» обыграть днепровский клуб не в состоянии, то что уже говорить о командах действительно высокого ранга.

На фоне всего этого команду рискнул подобрать Юрий Максимов и уже в первом матче под его руководством «Днепр-1» попробовал новую тактическую схему с тремя центральными защитниками, что едва не стоило команде и вовсе поражения от «Колоса» (1:1). И ведь вполне реальным был риск испортить возвращение на «Днепр-Арену» спустя почти два года от предыдущей официальной встречи на ее поле. Но характер команды никуда не делся и это, пожалуй, единственное, про что никогда не стоит забывать в контексте «Днепра-1».

История встреч


Футбольные пути «Зари» и «Днепра-1» ранее пересекались 7 раз в рамках Премьер-лиги Украины. Наблюдается существенный перевес по количеству побед со стороны «Зари» – пять успешных матчей против одной победы «Днепра-1» и одного ничейного исхода. Команды последний раз играли между собой в апреле текущего года года, когда на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского была зафиксирована победа хозяев (2:1). Голы за них забивали Назарий Русин и Эдуардо Герреро, а у гостей отличился Артем Довбик.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет уже 18 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Анастасией Романюк, которой будет помогать Александр Беркут. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием «Зари» – 1 победа, тогда как с «Днепром-1» он пересекался семь раз – 6 побед и 1 ничья.

Ориентировочные составы


«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Джордан, Боль, Кирюханцев – Яцык, Мишнев – Венделл, Волошин, Антюх – Герреро.

«Днепр-1»: Волынец – Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Леднев, Пихаленок, Танчик – Гуцуляк.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре большого количества голов мы не увидим. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

24 сентября, суббота

«Заря» – «Днепр-1»
Львов. «Украина». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – Униан ТВ
ЗАРЯ – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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