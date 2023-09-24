МАКСИМОВ: «Нам повезло, что Заря потратила много сил в еврокубковом матче»

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги победного матча 8-го тура УПЛ против луганской «Зари» (1:0):

– Нам нужно было от чего-то оттолкнуться, а этот матч был за шесть очков, ведь и нам, и «Заре» очень нужна победа. Где-то, возможно, нам повезло, что луганчане в прошлый четверг играли еврокубковый матч, где оставили много сил. Но в целом скажу, что в первом тайме мы играли очень неплохо – был и контроль мяча, и гол забили. После перерыва нам не хватало окончательно довести результат до победы, хотя в целом мы контролировали ситуацию.

В «Заре» сейчас тоже новый тренер. Он хороший специалист и хочется пожелать команде успехов в еврокубках. Приятно за Данченко, перенесшего такую тяжелую болезнь, но команда его не бросила, что говорит о том, что там есть хороший коллектив.

– Вы провели определенную перестройку в игре по сравнению с прошлым матчем. Команда вернулась к игре в четыре защитника и с одним форвардом. Чем руководствовались при таком избрании состава и схемы?

– Пообщались с игроками – и с каждым в отдельности, и с лидерами команды, Ребята привыкли играть 4–1–4–1, но предложил им игру с двумя опорниками и сыграли 4–2–3–1. Если это дало результат, значит правильно все сделали. Когда я работал в Полтаве, там играли с тремя защитниками и двумя форвардами, но сейчас такой момент, что решили применить такой вариант. Главное, что выиграли. Поздравляю нашу команду с победой и двигаемся дальше.

– Какие качества Игоря Когута убедили вас поставить его на позицию центрфорварда?

– Он физически крепкий, высокого роста. Хорошо действует при стандартах и у чужих ворот, и у наших хорошо защищается. Мобильный футболист, играющий с желанием, накрывающий соперников. Заменили его, потому что человек отдал все силы в игре – это самое главное, а не просто так выходил на футбольное поле.

– Вы обновили фланги, в частности, Пурита впервые сыграл в основе после перерыва.

– Да-да. Главное, что вернулся. Я считаю, что у нас хороший коллектив. Да, у каждого есть в голове какие-то заморочки, но туда не хочу влезать. Стараюсь, чтобы ребята получали удовольствие, в первую очередь, в психологическом плане.

– Также сегодня вышли на замену дебютанты Витиньо и Гаджиев. Вы рисковали, заранее ли планировали эти замены?

– Возможно и рискнул, но я по тренировкам вижу, насколько футболисты готовы. Плюс, кто преподается, я им всегда даю шанс. Я и в Полтаве выпускал 16-летних юношей. Если я вижу, что он сильнее опытного исполнителя, то почему бы ему не дать возможность сыграть? Витиньо вышел и хорошо видно, что парень с техникой. Гаджиев вышел, и хотя ноги у него еще слабые, и было сильное волнение, но при этом бегал, старался и я рад за него – молодец, дебютировавший в УПЛ в 17 лет.

– Через несколько дней матч против «Полесья» на Кубок. С какими ощущениями подходите к этой встрече?

– Я благодарен президенту «Полесья» Геннадию Буткевичу, с которым можно хорошо пообщаться и к которому я отношусь с большим уважением. Он развивает футбол не только в Житомире, но и по всей области, многое делает для молодежи. Но футбол есть футбол. Жду интересного матча и будем стремиться пройти в следующий раунд Кубка Украины.