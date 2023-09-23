В воскресенье, 24 сентября, состоится матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу, в котором будут играть СК «Днепр-1» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина». Стартовый свисток харьковского арбитра Екатерины Монзуль должен прозвучать в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды неудачно начали текущий сезон УПЛ. Перед стартом восьмого тура «Заря» и «Днепр-1» были соседями по турнирной таблице, расположившись, соответственно, на 13-м и 12-м местах. Напомним, в прошлом чемпионате оба клуба претендовали даже на чемпионское звание.

Футболисты «Зари» и «Днепра-1» перед седьмым туром получили новых главных тренеров. Луганский клуб успел провести под руководством Валерия Кривенцова два матча. В чемпионате команда проиграла со счетом 1:2 «Металлисту 1925». Зато в первом туре группового этапа Лиги конференций УЕФА луганчане сыграли вничью 1:1 с «Гентом» – лидером чемпионата Бельгии. «Днепр-1» во главе с Юрием Максимовым провел один матч – ничья с «Колосом».

«Заря» и СК «Днепр-1» встречались друг с другом семь раз. Луганский клуб одержал шесть побед, по одному разу были зафиксированы ничья и победа днепровского клуба. Разница мячей – 15:7 в пользу «Зари».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.