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Чемпионат Украины
Заря
24.09.2023 15:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 17:45 |
212
2

Заря – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка восьмого тура Украинской Премьер-лиги

23 сентября 2023, 17:45 |
212
2
Заря – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК «Днепр-1»

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу, в котором будут играть СК «Днепр-1» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина». Стартовый свисток харьковского арбитра Екатерины Монзуль должен прозвучать в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды неудачно начали текущий сезон УПЛ. Перед стартом восьмого тура «Заря» и «Днепр-1» были соседями по турнирной таблице, расположившись, соответственно, на 13-м и 12-м местах. Напомним, в прошлом чемпионате оба клуба претендовали даже на чемпионское звание.

Футболисты «Зари» и «Днепра-1» перед седьмым туром получили новых главных тренеров. Луганский клуб успел провести под руководством Валерия Кривенцова два матча. В чемпионате команда проиграла со счетом 1:2 «Металлисту 1925». Зато в первом туре группового этапа Лиги конференций УЕФА луганчане сыграли вничью 1:1 с «Гентом» – лидером чемпионата Бельгии. «Днепр-1» во главе с Юрием Максимовым провел один матч – ничья с «Колосом».

«Заря» и СК «Днепр-1» встречались друг с другом семь раз. Луганский клуб одержал шесть побед, по одному разу были зафиксированы ничья и победа днепровского клуба. Разница мячей – 15:7 в пользу «Зари».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Alexx
Заря выиграет .у днепра нет игры 
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