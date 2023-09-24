Украина. Премьер лига24 сентября 2023, 19:19 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:32
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Заря – Днепр-1 – 0:1. Когут принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура УПЛ
24 сентября 2023, 19:19 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:32
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24 сентября «Заря» проиграла «Днепру-1» в матче 8-го тура УПЛ.
Матч проходил на стадионе «Украина» во Львове.
Единственный гол забил Игорь Когут на 24-й минуте.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 24 сентября
Заря Луганск – Днепр-1 – 0:1
Голы: Когут, 24.
Видеообзор матча
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
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