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  4. Заря – Днепр-1 – 0:1. Когут принес победу. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Заря
24.09.2023 15:00 – FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 19:19 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:32
200
0

Заря – Днепр-1 – 0:1. Когут принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура УПЛ

24 сентября 2023, 19:19 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:32
200
0
Заря – Днепр-1 – 0:1. Когут принес победу. Видео гола и обзор матча
УПЛ

24 сентября «Заря» проиграла «Днепру-1» в матче 8-го тура УПЛ.

Матч проходил на стадионе «Украина» во Львове.

Единственный гол забил Игорь Когут на 24-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 24 сентября

Заря Луганск – Днепр-1 – 0:1

Голы: Когут, 24.

Видеообзор матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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