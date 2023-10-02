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Чемпионат Украины
Днепр-1
02.10.2023 17:00 – FT 1 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 20:30 | Обновлено 02 октября 2023, 20:42
1202
7

Днепр-1 – Металлист 1925 – 1:0. Со слепым ВАР. Видео гола, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ

02 октября 2023, 20:30 | Обновлено 02 октября 2023, 20:42
1202
7
Днепр-1 – Металлист 1925 – 1:0. Со слепым ВАР. Видео гола, обзор матча
СК Днепр-1

В понедельник, 2 октября, в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на своем поле со счетом 1:0 переиграл «Металлист 1925» из Харькова.

На 56-й минуте встречи автором единственного гола стал вингер «Днепра-1» Богдан Леднев, которому удался отменный удар из-за пределов штрафной «Металлиста 1925».

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Днепр-1).
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видео голов и обзор Украинская Премьер-лига Богдан Леднев Днепр-1 Металлист 1925 Днепр-1 - Металлист 1925
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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aleks8-48
Наверное учлось то,что удар был нанесён с очень близкого расстояния и убрать руку просто было невозможно. Насколько рука была прижата на ВАРе всё таки виднее. Не думаю,что судей кто-то будет стимулировать в начале чемпионата,да и они прекрасно понимали,что будет резнанс. Это значит,что судьи были уверенны.
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+2
Pepik
Не поцілити в ворота, але в руку щоби мати майже 100 проц. гол. Слабе місце футбольних правил.
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0
King8619
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0
Олексій Коваль
Відчизняний VAR, він такий...
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0
roman75zpr
Это чистый пенальти! 
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-1
icebeer
Беня типа сидат,а сам от суда США скрывается. А тем временем его клуб-аферу за уши тащат скоты.
Ответить
-2
Выталкиватель парашутистов
Железобетонный  пеналь в ворота Днепра-1! Это не вышибаемая двойка для главного арбитра и тех, кто сидел на  VAR ( такую игру рукой заметили бы даже  ребята из общества слепых) Если вся эта бригада скромно промолчала, то что, начинается то, что было в прошлом году - тащат снова Днепр-1?
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-3
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