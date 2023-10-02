02.10.2023 17:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига02 октября 2023, 20:30 | Обновлено 02 октября 2023, 20:42
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Днепр-1 – Металлист 1925 – 1:0. Со слепым ВАР. Видео гола, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ
02 октября 2023, 20:30 | Обновлено 02 октября 2023, 20:42
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В понедельник, 2 октября, в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на своем поле со счетом 1:0 переиграл «Металлист 1925» из Харькова.
На 56-й минуте встречи автором единственного гола стал вингер «Днепра-1» Богдан Леднев, которому удался отменный удар из-за пределов штрафной «Металлиста 1925».
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Днепр-1).
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