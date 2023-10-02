В понедельник, 2 октября, в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на своем поле со счетом 1:0 переиграл «Металлист 1925» из Харькова.

На 56-й минуте встречи автором единственного гола стал вингер «Днепра-1» Богдан Леднев, которому удался отменный удар из-за пределов штрафной «Металлиста 1925».