Юрий МАКСИМОВ: «Главное, что мы победили»

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов поделился эмоциями от игры 9-го тура Украинской Премьер-лиги с «Металлистом 1925» из Харькова, в которой его подопечные добились победы со счетом 1:0.

– С победой. С чем связана невыразительная игра, которая сегодня была? Это из-за недавнего матча с «Полесьем», или есть другие причины?

– Главное, что мы сегодня победили. Возможно, не было яркой игры, но есть победа. На данный момент это для нас лучше. Вот, с «Полесьем» хорошая была игра, но не сумели пройти дальше. Дай Бог, чтобы дальше был результат.

– Насколько тяжелая травма у Когута?

– Так получается, что мы с каждой игрой мы по одному парню теряем. У него колено ушло в сторону. Он сделает МРТ, после чего врач скажет, что с ним.

– Какое, на ваш взгляд, физическое состояние команды в целом? Как она подготовлена к сезону?

– Чтобы понимать в каком состоянии команда, надо было пройти тренировочные сборы. Ребята сейчас стараются, за что с моей стороны им только благодарность. Будем дальше тренироваться, и в процессе смотреть, кто в каком состоянии находится.

– Рассчитываете ли вы на Фелипе Пиреса и Маркоса Андре?

– Эти ребята тренируются вместе с нами. Им нужно время. Мы ставим тех, кто сильнее на данный момент.

– «Днепр-1» самый «доминирующий» клуб УПЛ в этом сезоне по данным Wyscout. Вы и дальше стремитесь так играть?

– Мы мало забиваем, но это футбол. У нас есть нападающие, мы ставим вперед Когута, который раньше там не играл. Есть Филиппов. Ставим более сильных ребят, на которых мы рассчитываем.

– Сарапий сыграл сегодня в опорной зоне. Довольны его игрой?

– Я очень доволен этим парнем. Он - боец, как говорится. И в техническом плане, и в тактическом он мне очень нравится.

– Дальше также будете использовать его на этой позиции?

– Когда будет вопрос, кого ставить... Знаете, у нас выпал Бабенко, и когда размышляли, кого ставить на эту позицию, выбрали Эдуарда.