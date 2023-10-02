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Днепр-1
02.10.2023 17:00 – FT 1 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 20:12 | Обновлено 02 октября 2023, 20:20
445
2

Юрий МАКСИМОВ: «Главное, что мы победили»

Наставник «Днепра-1» – о матче с «Металлистом 1925»

02 октября 2023, 20:12 | Обновлено 02 октября 2023, 20:20
445
2
Юрий МАКСИМОВ: «Главное, что мы победили»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов поделился эмоциями от игры 9-го тура Украинской Премьер-лиги с «Металлистом 1925» из Харькова, в которой его подопечные добились победы со счетом 1:0.

– С победой. С чем связана невыразительная игра, которая сегодня была? Это из-за недавнего матча с «Полесьем», или есть другие причины?
– Главное, что мы сегодня победили. Возможно, не было яркой игры, но есть победа. На данный момент это для нас лучше. Вот, с «Полесьем» хорошая была игра, но не сумели пройти дальше. Дай Бог, чтобы дальше был результат.

– Насколько тяжелая травма у Когута?
– Так получается, что мы с каждой игрой мы по одному парню теряем. У него колено ушло в сторону. Он сделает МРТ, после чего врач скажет, что с ним.

– Какое, на ваш взгляд, физическое состояние команды в целом? Как она подготовлена к сезону?
– Чтобы понимать в каком состоянии команда, надо было пройти тренировочные сборы. Ребята сейчас стараются, за что с моей стороны им только благодарность. Будем дальше тренироваться, и в процессе смотреть, кто в каком состоянии находится.

– Рассчитываете ли вы на Фелипе Пиреса и Маркоса Андре?
– Эти ребята тренируются вместе с нами. Им нужно время. Мы ставим тех, кто сильнее на данный момент.

– «Днепр-1» самый «доминирующий» клуб УПЛ в этом сезоне по данным Wyscout. Вы и дальше стремитесь так играть?
– Мы мало забиваем, но это футбол. У нас есть нападающие, мы ставим вперед Когута, который раньше там не играл. Есть Филиппов. Ставим более сильных ребят, на которых мы рассчитываем.

– Сарапий сыграл сегодня в опорной зоне. Довольны его игрой?
– Я очень доволен этим парнем. Он - боец, как говорится. И в техническом плане, и в тактическом он мне очень нравится.

– Дальше также будете использовать его на этой позиции?
– Когда будет вопрос, кого ставить... Знаете, у нас выпал Бабенко, и когда размышляли, кого ставить на эту позицию, выбрали Эдуарда.

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Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Металлист 1925 Днепр-1 - Металлист 1925 пресс-конференция
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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u6464u
Юра ,гри поки невидно,а перемогли за рахунок судів,нічого особистого одна правда.
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