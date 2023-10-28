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Чемпионат Украины
Ворскла
29.10.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 22:12 | Обновлено 28 октября 2023, 22:20
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Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

28 октября 2023, 22:12 | Обновлено 28 октября 2023, 22:20
21
0
Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 29-го октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят полтавская «Ворскла» и «Металлист 1925» из Харькова. Игра состоится в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского, начало – в 15:00.

Обе команды в нынешнем сезоне играют нестабильно, поэтому трудно предположить какими они предстанут в предстоящем поединке. Пока ясно только то, что «Ворскла» в таблице УПЛ занимает 9-е место, имея 13 очков, а «1925-е» идут на 11-й позиции с 11 пунктами.

К слову, месяц назад «Ворскла» на пути к четвертьфиналу Кубка Украины обыграла как раз «Металлист 1925» с крупным счетом 3:0. Тогда в ворота харьковчан забивали Кане, Степанюк и Нестеренко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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