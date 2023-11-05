05.11.2023 15:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига05 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:59
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Металлист 1925 – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги
05 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:59
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5 ноября в матче 13-го тура УПЛ встретились харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец».
Поединок, который состоялся на стадионе «Левый берег» в Киевской области, завершился победой харьковского клуба (2:1).
Победным для хозяев поля стал гол, который забил Ари Моура на 78-й минуте.
УПЛ. 13-й тур, 5 ноября
Металлист 1925 – Черноморец – 2:1
Голы: Борячук, 53, Ари Моура, 78 – Штогрин, 20
Удаление: Самсон Иеде, 40 (Черноморец)
Видеообзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
40’
Samson Iyede (Черноморец) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
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