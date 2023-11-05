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Чемпионат Украины
Металлист 1925
05.11.2023 15:00 – FT 2 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:59
502
2

Металлист 1925 – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:59
502
2
Металлист 1925 – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча
УПЛ

5 ноября в матче 13-го тура УПЛ встретились харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец».

Поединок, который состоялся на стадионе «Левый берег» в Киевской области, завершился победой харьковского клуба (2:1).

Победным для хозяев поля стал гол, который забил Ари Моура на 78-й минуте.

УПЛ. 13-й тур, 5 ноября

Металлист 1925 – Черноморец – 2:1

Голы: Борячук, 53, Ари Моура, 78 – Штогрин, 20

Удаление: Самсон Иеде, 40 (Черноморец)

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
40’
Samson Iyede (Черноморец) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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Odessit-FCCO.
А было ли удаление?
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Александр Белогубко
ГРИ только не лезьте в ЕК -с такой игрой только УПЛ--не повторяйте ошибки Ворсклы 3 года вылетают после 1 игры
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