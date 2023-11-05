Металлист 1925 – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча

5 ноября в матче 13-го тура УПЛ встретились харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец».

Поединок, который состоялся на стадионе «Левый берег» в Киевской области, завершился победой харьковского клуба (2:1).

Победным для хозяев поля стал гол, который забил Ари Моура на 78-й минуте.

УПЛ. 13-й тур, 5 ноября

Металлист 1925 – Черноморец – 2:1

Голы: Борячук, 53, Ари Моура, 78 – Штогрин, 20

Удаление: Самсон Иеде, 40 (Черноморец)

Видеообзор матча