Харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец» встретятся в воскресенье, 5 ноября, в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Начало назначено на 15:00.

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«Металлист 1925» не может выиграть уже больше месяца. Серия без побед составляет 5 матчей. Последнюю на данный момент победу харьковская команда одержала 15 сентября – 2:1 над луганской «Зарей». Перед этим туром «Металлист 1925» занимал 11 место в УПЛ, имея в своем активе 12 очков.

«Черноморец» в предыдущих пяти турах одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. При чем дважды одесская команда выиграла с крупным счетом: 5:1 – в гостях у «Александрии», 3:0 – дома у «Миная». «Черноморец» с 19 очками расположился на шестой позиции в турнирной таблице.

Команды провели друг с другом 4 встречи, одержав по одной победе и дважды сыграв вничью. Равное и количество забитых и пропущенных мячей – 5:5.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.