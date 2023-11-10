В 14-м туре украинской Премьер-Лиги в Житомире местное «Полесье» будет принимать харьковский «Металлист 1925». Все главные оппоненты хозяев поля в борьбе за первое место проведут свои поединки в воскресенье, поэтому у подопечных Юрия Калитвинцева есть хорошая возможность возглавить турнирную таблицу хотя бы на один день. Для этого им надо в предстоящей игре взять три очка. Харьковчане, конечно же, будут против такого исхода, тем более, что в предыдущем туре они прервали свою безвыигрышную серию.

Полесье

В предыдущем туре житомирская команда уже имела возможность выйти на первое место в Премьер-Лиге. Но, играя у себя дома, не смогла победить «Кривбасс». Та встреча завершилась вничью 1:1, причем по ходу матча футболисты «Полесья» уступали соперникам, однако во втором тайме Артем Козак, который вышел на замену, сумел сравнять счет.

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Если же говорить о серийности, то «Полесье» не проигрывает с 8-го тура, имея при этом 4 победы и 2 ничьи. Сюда же можно добавить и два кубковых поединка, где в основное время победителей не было выявлено, зато в послематчевых пенальти житомирские футболисты добивались успеха и уже вышли в полуфинал второго по престижности национального турнира. При этом у «Полесья» одна из самых надежных линий обороны. В 13 матчах Премьер-Лиги пропущено всего 9 голов. Не будем забывать, что этот коллектив является дебютантом элитного дивизиона и все для него здесь впервые. Так, на вскидку, и не припомнишь, кто еще из новичков также удачно выступал среди сильнейших команд страны в первом круге в год своего дебюта.

А перед предстоящим поединком есть еще одна хорошая новость для «Полесья». После тяжелой травмы и периода восстановления присоединился к тренировкам в обще группе игрок молодежной сборной Украины полузащитник Александр Назаренко. В матче с харьковской командой он еще вряд ли сможет принять участие, но то, что этот футболист уже готовится вместе со своими партнерами, вполне обнадеживающий факт. Так что, возможно, что вскоре мы снова увидим Назаренко на поле в официальном поединке.

Металлист 1925

У харьковчан после победы над «Черноморцем» 2:1 в предыдущем туре, наверняка смешанные чувства. С одной стороны, они рады долгожданному успеху, который наконец-то, прервал безвыигрышную серию (напомним, что она насчитывала с учетом кубкового 6 матчей). А, с другой стороны, есть огорчение по поводу ухода их наставника Эдмара. Бразильский украинец, известный в нашей стране еще и как футболист, проработал в команде исполняющим обязанности главного тренера ровно год, но сейчас, получив предложение из-за рубежа, покинул коллектив.

Впрочем, в матче с одесситами действиями подопечных уже руководил Олег Голодюк, который все это время работал в тандеме с Эдмаром. Поэтому для него нет здесь ничего нового и все хорошо знакомо. Единственное, что стало больше ответственности за принятие того или иного решения. Да и спрос с Голодюка теперь значительно больший.

Как и у «Полесья», есть хорошие новости у харьковчан, относительно травмированных игроков. Клубный лазарет постепенно пустеет, да и нет перед игрой в Житомире дисквалифицированных футболистов, что довольно часто мешало «Металлисту 1925» в нынешнем сезоне выставлять свой сильнейший состав. Все это дает основания говорить о том, что гости обязательно постараются дать бой одному из лидеров турнира и будут стараться как минимум не проиграть.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды еще не встречались. А вот в первой лиге соперники играли дважды друг с другом в сезоне 2020-2021 годов. Оба матча завершились вничью 0:0.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Танковский, Крушинский, Янаков, Козак, Ариелсон, Макуана

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Е.Ткачук, Курило, Капинус, Ари, А.Ткачук, Вачиберадзе Мартынюк, Юсов, Борячук

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, игра пройдет с преимуществом «Полесья», вот только сумеют ли хозяева поля добиться положительного результата, большой вопрос. Предположим, что матч получится интересным и завершится вничью 1:1.

11 ноября, суббота