11.11.2023 16:15 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига11 ноября 2023, 21:16 | Обновлено 11 ноября 2023, 21:20
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Полесье – Металлист 1925 – 2:1. Житомиряне возглавили УПЛ. Видео голов
Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ
11 ноября 2023, 21:16 | Обновлено 11 ноября 2023, 21:20
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Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором житомирское «Полесье» принимало на своем поле харьковский «Металлист 1925».
Хозяева вырвали голевую победу в этом матче и возглавили турнирную таблицу УПЛ («Кривбасс» и «Днепр-1» проведут свои матчи завтра).
Украинская Премьер-лига. 14 тур.
«Полесье» – «Металлист 1925» – 2:1
Голы: Шастал (64), Грицук (83, пенальти) – Юсов (14)
Видеообзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Полесье).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Полесье).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
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Комментарии 2
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Та низивайте вже речі своїми іменами. Суддя вирвав перемогу для Полісся, призначивши пенальті за неіснуючий фол. Це вже не кажучи про інші грубі помилки, яких було чимало.
Ну таке... формально міг призначити, призначив, ВАР міг подивитися, подивився мабуть, кудись... Щось мені підказує, що я нажаль не доживу до тих часів, коли в нашому фуиболі буде чесна боротьба, нажаль
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