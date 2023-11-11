Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором житомирское «Полесье» принимало на своем поле харьковский «Металлист 1925».



Хозяева вырвали голевую победу в этом матче и возглавили турнирную таблицу УПЛ («Кривбасс» и «Днепр-1» проведут свои матчи завтра).

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Полесье» – «Металлист 1925» – 2:1

Голы: Шастал (64), Грицук (83, пенальти) – Юсов (14)

Видеообзор матча