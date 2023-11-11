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Чемпионат Украины
Полесье
11.11.2023 16:15 – FT 2 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 21:16 | Обновлено 11 ноября 2023, 21:20
489
2

Полесье – Металлист 1925 – 2:1. Житомиряне возглавили УПЛ. Видео голов

Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ

11 ноября 2023, 21:16 | Обновлено 11 ноября 2023, 21:20
489
2
Полесье – Металлист 1925 – 2:1. Житомиряне возглавили УПЛ. Видео голов
УПЛ.

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором житомирское «Полесье» принимало на своем поле харьковский «Металлист 1925».

Хозяева вырвали голевую победу в этом матче и возглавили турнирную таблицу УПЛ («Кривбасс» и «Днепр-1» проведут свои матчи завтра).

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Полесье» – «Металлист 1925» – 2:1

Голы: Шастал (64), Грицук (83, пенальти) – Юсов (14)

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Полесье).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Полесье).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Металлист 1925 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Dmytro11q
Та низивайте вже речі своїми іменами. Суддя вирвав перемогу для Полісся, призначивши пенальті за неіснуючий фол. Це вже не кажучи про інші грубі помилки, яких було чимало.
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+2
Олексій Коваль
Ну таке... формально міг призначити, призначив, ВАР міг подивитися, подивився мабуть, кудись... Щось мені підказує, що я нажаль не доживу до тих часів, коли в нашому фуиболі буде чесна боротьба, нажаль
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0
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