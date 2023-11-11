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Чемпионат Украины
Оболонь
11.11.2023 16:15 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 18:32 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:57
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2

Ворскла благодаря голу Руслана Степанюка обыграла Оболонь

Состоялся матч 14-го тура УПЛ

11 ноября 2023, 18:32 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:57
321
2
Ворскла благодаря голу Руслана Степанюка обыграла Оболонь
Getty Images/Global Images Ukraine. Оболонь – Ворскла

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» принимала на своем поле полтавскую «Ворсклу».

Начало встречи было запланировано на 13:00, однако было отложено из-за воздушной тревоги.

Автором единственного гола в матче стал нападающий полтавского клуба Руслан Степанюк, который на 67-й минуте реализовал пенальти.

Чемпионат Украины по футболу. 14-й тур, 11 ноября

Оболонь – Ворскла – 0:1

Гол: Степанюк, 67 (пенальти).

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Ворскла Полтава Оболонь Киев Оболонь - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Фанькин кот
Жопа дынамке суркисовой с такими результатами. Как бы не пришлось ей переходные матчи с пердивовцами играть
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AK.228
динамо вже 9-те, якщо б не АТБ , були б 10-ті
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