Ворскла благодаря голу Руслана Степанюка обыграла Оболонь

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» принимала на своем поле полтавскую «Ворсклу».

Начало встречи было запланировано на 13:00, однако было отложено из-за воздушной тревоги.

Автором единственного гола в матче стал нападающий полтавского клуба Руслан Степанюк, который на 67-й минуте реализовал пенальти.

Чемпионат Украины по футболу. 14-й тур, 11 ноября

Оболонь – Ворскла – 0:1

Гол: Степанюк, 67 (пенальти).

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