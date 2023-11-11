Украина. Премьер лига11 ноября 2023, 18:32 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:57
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Ворскла благодаря голу Руслана Степанюка обыграла Оболонь
Состоялся матч 14-го тура УПЛ
11 ноября 2023, 18:32 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:57
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Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» принимала на своем поле полтавскую «Ворсклу».
Начало встречи было запланировано на 13:00, однако было отложено из-за воздушной тревоги.
Автором единственного гола в матче стал нападающий полтавского клуба Руслан Степанюк, который на 67-й минуте реализовал пенальти.
Чемпионат Украины по футболу. 14-й тур, 11 ноября
Оболонь – Ворскла – 0:1
Гол: Степанюк, 67 (пенальти).
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