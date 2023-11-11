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Чемпионат Украины
Оболонь
11.11.2023 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 00:49 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:26
38
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Оболонь – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Пивовары» постараются реабилитироваться за недавнее фиаско в поединке Кубка

11 ноября 2023, 00:49 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:26
38
1
Оболонь – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Оболонь Киев

В субботу, 11 ноября, в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена» состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Ворскла» из Полтавы. Стартовый свисток арбитра Кристины Козорог из Киевской области прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Оболонь

Киевская «Оболонь» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 12-е место. В 13 матчах она набрала 13 очков. «Пивовары» имеют в своем активе 3 победы при 4 ничьих, в шести встречах они проиграли.

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Подопечные Валерия Иващенко подходят ко встрече с ворсклянами с серией из четырех матчей без побед. На стыке сентября и октября они победили сразу в трех играх кряду – с «Динамо» в Кубке (1:0), а также с «Минаем» (1:0) и «Металлистом 1925» (1:0) в УПЛ.

Затем в чемпионате «Оболонь» уступила 2:4 «Заре» и 0:3 ЛНЗ. Далее было фиаско в поединке с «Ворсклой» (0:3) в 1/4 финала Кубка Украины. В минувший уик-энд киевская команда смогла соскочить с проигрышной серии – она сыграла во Львове 2:2 с «Рухом».

Если взять на основу показатели в УПЛ исключительно в домашних матчах, то «Оболонь» в такой таблице сейчас только 13-я. У нее 6 домашних очков – 1 победа, 3 ничьи, 2 поражения.

Ворскла

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место. У нее 15 очков после 13 встреч, в которых было 4 победы, 3 ничьи и 6 поражений.

Если бы не кубковая победа над «Оболонью» (3:0), о которой уже упоминалось, то полтавчане позабыли бы вкус выигрышей. До встречи в 1/4 финала Кубка с «пивоварами» они в последний раз выигрывали аж 30 сентября, когда сенсационно на выезде одолели 2:1 «Шахтер».

После этого «Ворскла» в УПЛ выдала серию из четырех игр без побед. Это были поединки с «Колосом» (0:0), «Полесьем» (0:3), «Днепром-1» (2:3) и «Металлистом 1925» (2:2). Далее имела место кубковая победа над «Оболонью», на смену которой пришла ничья 0:0 в гостевой встрече с «Минаем».

В таблице УПЛ по результатам на выезде «Ворскла» занимает 8-е место. Вне Полтавы ворскляне набрали 8 очков – по две победы, ничьи и поражения. А вот разница голов при этом отрицательная (5:8).

Статистика матчей

«Оболонь» и «Ворскла» ранее между собой в УПЛ не встречались.

В истории взаимоотношений команды провели на сегодня только 1 матч. 1 ноября этого года в 1/4 финала Кубка Украины в Киеве «Ворскла» разбила «Оболонь» со счетом 3:0 и прошла в полуфинал.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Кичак – Вовкун, Карась, Дубко, Слободян, Черненко, Осман, Тарануха, Суханов, Косовский, Краснопер.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупский, Юрченко, Челядин, Кане, Нестеренко, Фелипе, Степанюк.

Прогноз на противостояние

«Оболонь» – не фаворит матча, но явно будет иметь преимущество родных стен. «Пивоварам» бы еще поддержку болельщиков, но увы… Гости из Полтавы все имеющиеся преимущества киевского клуба должны будут нивелировать, а значит, поединок команд имеет больше шансов на итоговую ничью. Хорошую такую, боевую.

11 ноября, суббота

«Оболонь» – «Ворскла»
Киев. Стадион «Оболонь-Арена». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТВ, Vodafone TV
ОБОЛОНЬ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Кристина Козорог (Киевская область)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Источник Sport.ua
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