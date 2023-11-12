Виктор СКРИПНИК: «Рефери хорошо отсудила»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Оболонью» (1:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Прокомментируйте игру, как Вам игра своей команды?

– Очень понравилось как мы вошли в игру. Это очень сложно, когда ты играешь чуть ли не дважды подряд против одной и той же команды. Особенно после победы нашей. Очень сложно, потому что соперник настраивается, хочет себя реабилитировать. Мы это поняли и старались агрессивнее играть. По моему мнению, мы наиграли на победу. Я не видел, чтобы нам повезло. Но «Оболонь» это очень сложная команда, которая играет вертикально. У них очень быстрые ребята, доставляют мяч сразу в штрафную. Моя команда хорошо поработала.

– Вы уже вторую игру подряд не можете забить с игры. Вы имеете моменты, но чего не хватает для гола?

– Всего не хватает. Тоже хочется с любого момента забивать. В комбинационном плане мы доходим до ворот, мы не просто бьем. Если вы смотрели игру, то у нас были хорошие комбинации, выходы 1 на 1, добивания, разыгрывания, дальние выстрелы. Всего хватало. Если видели игру с «Минаем», хоть это и сложно назвать футболом, но у нас были моменты. Мы и в штангу попали, и пенальти имели. Так случается. После забитого мяча мы бежали вперед и хотели забить 2-й. Мы стараемся играть в футбол.

– Как Вам судейство?

– Во-первых, хочу поздравить Кристину с дебютом. Когда команда выигрывает, то что я могу говорить? Хорошо отсудила.

Сейчас полтавчане занимают 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 14 поединках чемпионата.