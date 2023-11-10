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11.11.2023 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 17:22 |
137
0

Оболонь – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

10 ноября 2023, 17:22 |
137
0
Оболонь – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь Киев

В субботу, 11-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Валерия Иващенко была брутально выбита из розыгрыша Кубка Украины неделей тому именно при непосредственном участии футболистов Виктора Скрипника (0:3), поэтому теперь пришло время реванша. Да и чемпионате у «пивоваров» дела обстоят далеко не самым лучшим образом, поэтому любые набранные баллы будут к месту. «Ворскла» в то же самое время особо не блещет результатами, но и три матча кряду уже не проигрывает.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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