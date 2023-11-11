11 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

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Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды. Украинец Роман Яремчук, который выступает на позиции форварда за «летучих мышей», начал поединок на скамейке запасных.

В первом тайме Лунин сделал 2 неплохих сейва.

❗️ ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм

Вначале Андрея не сумел поймать на противоходе Уго Дуро, а затем форвард не реализовал выход 1 на 1. Лунин зафиксировал мяч после мощного удара.

Лунин на ближайшее время является основным вратарем «Реала», поскольку Кепа Аррисабалага получил травму.

После первого тайма матча «Реал» – «Валенсия» счет 2:0.