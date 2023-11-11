Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
Испания
11 ноября 2023, 22:59 | Обновлено 11 ноября 2023, 23:19
2406
1

ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм

11 ноября мадридская команда играет против «Валенсии»

11 ноября 2023, 22:59 | Обновлено 11 ноября 2023, 23:19
2406
1
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

11 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды. Украинец Роман Яремчук, который выступает на позиции форварда за «летучих мышей», начал поединок на скамейке запасных.

В первом тайме Лунин сделал 2 неплохих сейва.

❗️ ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм

Вначале Андрея не сумел поймать на противоходе Уго Дуро, а затем форвард не реализовал выход 1 на 1. Лунин зафиксировал мяч после мощного удара.

Лунин на ближайшее время является основным вратарем «Реала», поскольку Кепа Аррисабалага получил травму.

После первого тайма матча «Реал» – «Валенсия» счет 2:0.

По теме:
Ювентус победил Кальяри и возглавил турнирную таблицу Серии А
Борнмут – Ньюкасл – 2:0. Вторая победа Забарного в сезоне. Видео голов
Сандерленд – Бирмингем – 3:1. Ассист Русина в падении на Беллингема. Видео
видео видео голов и обзор Андрей Лунин Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига сэйвы Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус и Аллегри обсудили зимние трансферы. Судаков – среди кандидатов
Футбол | 11 ноября 2023, 16:03 8
Ювентус и Аллегри обсудили зимние трансферы. Судаков – среди кандидатов
Ювентус и Аллегри обсудили зимние трансферы. Судаков – среди кандидатов

Хотят усилиться зимой

Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча
Футбол | 11 ноября 2023, 22:55 0
Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча
Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча

«Ириски» победили «Кристал Пэлас» со счетом 3:2

Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Футбол | 11.11.2023, 11:36
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
Футбол | 11.11.2023, 19:05
Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Футбол | 11.11.2023, 17:10
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
а Носатого куда девать, когда оклемается?))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
09.11.2023, 20:34
Футбол
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
09.11.2023, 16:28 7
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
10.11.2023, 14:30 36
Футбол
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 40
Футбол
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
11.11.2023, 15:34 2
Бокс
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
10.11.2023, 15:30 143
Футбол
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
11.11.2023, 06:37 1
Другие виды
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
09.11.2023, 23:56 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем