ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
11 ноября мадридская команда играет против «Валенсии»
11 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».
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Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды. Украинец Роман Яремчук, который выступает на позиции форварда за «летучих мышей», начал поединок на скамейке запасных.
В первом тайме Лунин сделал 2 неплохих сейва.
❗️ ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
Вначале Андрея не сумел поймать на противоходе Уго Дуро, а затем форвард не реализовал выход 1 на 1. Лунин зафиксировал мяч после мощного удара.
Лунин на ближайшее время является основным вратарем «Реала», поскольку Кепа Аррисабалага получил травму.
После первого тайма матча «Реал» – «Валенсия» счет 2:0.
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