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  4. ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
Испания
11 ноября 2023, 15:45 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:59
3337
18

ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано

Сначала защитник не дал отличиться Артему, но украинец все же забил

11 ноября 2023, 15:45 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:59
3337
18
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

11 ноября проходит встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано».

Мадридский клуб забил первым на 5-й минуте, но каталонцы имели несколько моментов, чтобы сравнять счет в первом тайме.

Сначала украинский легионер «Жироны» Артем Довбик с нескольких метров пробивал пяткой и только самоотверженная игра защитника спасла «Райо Вальекано» от верного гола.

А на 42-й минуте Артем все же поразил ворота «Райо Вальекано» после ассиста Виктора Цыганкова. У Артема Довбика теперь 7 голов в Ла Лиге и четыре голевые передачи. У Виктора Цыганкова 2 гола и 2 голевые передачи.

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Артем Довбик Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Вася Пупкин
Як же на це приємно дивитися! До Збірної готові!
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+10
AK.228
👏👏🇺🇦
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+8
Stardeck84
Дуже  крутий футбол показують в Жироні Довбик та Циганков. Останнім часом стараюсь дивитися всі матчі  Жирони. Не просто так вони  там то перше то друге місце чередують в Ла-Лізі. Топ Клуб наразі з Топ гравцями.
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+6
Умник
Витя мог 2 еще ассистировать. Футбол очень классный.
Артем и Витя сильно играют на команду.
Циганков умудряется делать рывки назад отбирая мяч при этом.
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+6
Иван Качура
Браво хлопці 👏👍
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+4
R1d3r
Еще год назад всякие эксперты писали,что Довбик не дотягивает до уровня того же Яремчука. В итоге где Довбик, а где Яремчук, небо и земля.
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+2
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Rzechpospolita
Гарно, що перед грою з Італійцями наші хлопці в чудовій формі!
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+2
AleksDnipro
Пам'ятається, що ботяра макіївська усміхалася, називаючи Довбика товстозадим і найкращим пенальтистом УПЛ і заявляючи, що польські клуби та Трабзанспор – максимум для Довбика.
Як тільки Довбик створив галас у ЛаЛізі, будучи найкращим українським футболістом за кордоном за результивністю, ця ботяра різко перевзулась, зараз він вже не соромиться додавати у коментарі українські емодзі. Все, що потрібно знати про 228. 
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+1
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R1d3r
Артем, красава! Продолжай в том же духе!
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0
Play Games
1-3
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0
Octopus
Надо поднажать еще, рвать это Райо Полстакана!
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0
Лига конференций без динамо
Мощно очень мощно 
Как хорошо что Довбик с минусовых сбежал ,а Витёк от опзжшников восьмых ,а то бы сгнили там 
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-6
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