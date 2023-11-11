ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано

11 ноября проходит встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано».

Мадридский клуб забил первым на 5-й минуте, но каталонцы имели несколько моментов, чтобы сравнять счет в первом тайме.

Сначала украинский легионер «Жироны» Артем Довбик с нескольких метров пробивал пяткой и только самоотверженная игра защитника спасла «Райо Вальекано» от верного гола.

А на 42-й минуте Артем все же поразил ворота «Райо Вальекано» после ассиста Виктора Цыганкова. У Артема Довбика теперь 7 голов в Ла Лиге и четыре голевые передачи. У Виктора Цыганкова 2 гола и 2 голевые передачи.

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