ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
Сначала защитник не дал отличиться Артему, но украинец все же забил
11 ноября проходит встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано».
Мадридский клуб забил первым на 5-й минуте, но каталонцы имели несколько моментов, чтобы сравнять счет в первом тайме.
Сначала украинский легионер «Жироны» Артем Довбик с нескольких метров пробивал пяткой и только самоотверженная игра защитника спасла «Райо Вальекано» от верного гола.
А на 42-й минуте Артем все же поразил ворота «Райо Вальекано» после ассиста Виктора Цыганкова. У Артема Довбика теперь 7 голов в Ла Лиге и четыре голевые передачи. У Виктора Цыганкова 2 гола и 2 голевые передачи.
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Циганков умудряется делать рывки назад отбирая мяч при этом.
Як тільки Довбик створив галас у ЛаЛізі, будучи найкращим українським футболістом за кордоном за результивністю, ця ботяра різко перевзулась, зараз він вже не соромиться додавати у коментарі українські емодзі. Все, що потрібно знати про 228.
Как хорошо что Довбик с минусовых сбежал ,а Витёк от опзжшников восьмых ,а то бы сгнили там