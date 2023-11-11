Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц

11 ноября стартовало противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Во втором матче первого игрового дня второй номер украинской сборной Даяна Ястремская (№106 WTA) уступила лидеру команды Нидерландов Аранче Рус (№51 WTA).

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды

Даяна Ястремская (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 3:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток. В 2019-м Даяна разгромила соперницу на соревнованиях в Хуахине.

В первом поединке игрового дня Ангелина Калинина разобралась с Сюзан Ламенс.

В воскресенье первыми на корт выйдут лидеры своих команд. Начало трансляции в 12:00 по Киеву.

Украина – Нидерланды – 1:1