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ITF
11 ноября 2023, 15:45 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:49
1427
8

Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц

Даяна не смогла развить успех Калининой в первый игровой день

11 ноября 2023, 15:45 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:49
1427
8
Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц
ФТУ. Даяна Ястремская

11 ноября стартовало противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Во втором матче первого игрового дня второй номер украинской сборной Даяна Ястремская (№106 WTA) уступила лидеру команды Нидерландов Аранче Рус (№51 WTA).

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды
Даяна Ястремская (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 3:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток. В 2019-м Даяна разгромила соперницу на соревнованиях в Хуахине.

В первом поединке игрового дня Ангелина Калинина разобралась с Сюзан Ламенс.

В воскресенье первыми на корт выйдут лидеры своих команд. Начало трансляции в 12:00 по Киеву.

Украина – Нидерланды – 1:1

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Украина – Нидерланды – 1:0. Калинина дебютировала с победы за сборную
Аранча Рус Даяна Ястремская Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Ястремській пістолет на корті потрібен не лише проти кацапок. Без пістолета шансів нуль.
Я б ризикнув і випустив у неділю Завацьку. Гірше точно не буде.
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+4
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Олександр Данник
Не бачив гри Даяни з часу відбуття дискваліфікації. Триметрові аути, удари зльоту в аут, прийом другої подачі навиліт в коридор - глобально нічого не змінилося. Рус, звісно, відіграла на непоганому рівні, але чіплятися проти неї можна було.
Ну і Свірін своїм коментарем розчарував. Якщо я його голос не сплутав з кимось іншим.
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+3
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Олег Заворотный
Якщо Даяна не хоче дорослішати і возить мамку з собою, про який ріст може йти мова. Вона в своїх 17 застрягла
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+1
Андрей Залищук
позорисько ця Даяна
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+1
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inspekcha85
Отрастила буфера,скорости ноль.Да и мощи тоже.Вердикт --на операцию
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0
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