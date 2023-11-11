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ITF
11 ноября 2023, 13:37 | Обновлено 11 ноября 2023, 13:44
584
1

Украина – Нидерланды – 1:0. Калинина дебютировала с победы за сборную

Ангелина в двух сетах выиграла стартовый матч противостояния в Кубке Билли Джин Кинг

11 ноября 2023, 13:37 | Обновлено 11 ноября 2023, 13:44
584
1
Украина – Нидерланды – 1:0. Калинина дебютировала с победы за сборную
ФТУ. Ангелина Калинина

11 ноября стартовало противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В стартовом матче первый номер украинской сборной Ангелина Калинина переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов.

Кубок Билли Джин Кинг
Ангелина Калинина (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:2, 6:3

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

Для Калининой этой был дебютный матч в составе национальной сборной Украины.

Во втором поединке игрового дня на корт выйдут Даяна Ястремская и Аранча Рус.

Украина – Нидерланды – 1:0

По теме:
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Ангелина Калинина смотреть онлайн Кубок Билли Джин Кинг Сюзан Ламенс
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
добрий початок, тепер Даяна!
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