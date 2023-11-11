Украина – Нидерланды – 1:0. Калинина дебютировала с победы за сборную
Ангелина в двух сетах выиграла стартовый матч противостояния в Кубке Билли Джин Кинг
11 ноября стартовало противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
В стартовом матче первый номер украинской сборной Ангелина Калинина переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов.
Кубок Билли Джин Кинг
Ангелина Калинина (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:2, 6:3
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
Для Калининой этой был дебютный матч в составе национальной сборной Украины.
Во втором поединке игрового дня на корт выйдут Даяна Ястремская и Аранча Рус.
Украина – Нидерланды – 1:0
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