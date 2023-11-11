Зинченко попал в основу Арсенала на матч с Бернли
Украинец выйдет на позиции левого защитника
Сегодня в 17:00 начнется матч 12 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть Бернли и Арсенал.
Украинец Александр Зинченко, защищающий цвета лондонского клуба, выйдет в стартовой одиннадцатке своей команды.
«Арсенал»: Рая – Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко – Жоржиньо, Райс – Сака, Хаверц, Троссард – Мартинелли.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) November 11, 2023
🧱 Tomiyasu at the back
👨✈️ Jorginho captains the side
🤩 Saka starts in attack
Let's do this, Gunners 👊 pic.twitter.com/lylNtKmmVl
Напомним, что сейчас проходит матч испанской Ла Лиги, в котором в составе «Жироны» продолжают феерить украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
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