Зинченко попал в основу Арсенала на матч с Бернли

Сегодня в 17:00 начнется матч 12 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть Бернли и Арсенал.

Украинец Александр Зинченко, защищающий цвета лондонского клуба, выйдет в стартовой одиннадцатке своей команды.

«Арсенал»: Рая – Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко – Жоржиньо, Райс – Сака, Хаверц, Троссард – Мартинелли.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Tomiyasu at the back

👨‍✈️ Jorginho captains the side

🤩 Saka starts in attack



Let's do this, Gunners 👊 pic.twitter.com/lylNtKmmVl