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  4. Зинченко попал в основу Арсенала на матч с Бернли
Англия
11 ноября 2023, 16:14 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:17
212
0

Зинченко попал в основу Арсенала на матч с Бернли

Украинец выйдет на позиции левого защитника

11 ноября 2023, 16:14 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:17
212
0
Зинченко попал в основу Арсенала на матч с Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня в 17:00 начнется матч 12 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть Бернли и Арсенал.

Украинец Александр Зинченко, защищающий цвета лондонского клуба, выйдет в стартовой одиннадцатке своей команды.

«Арсенал»: Рая – Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко – Жоржиньо, Райс – Сака, Хаверц, Троссард – Мартинелли.

Напомним, что сейчас проходит матч испанской Ла Лиги, в котором в составе «Жироны» продолжают феерить украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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Арсенал Лондон Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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