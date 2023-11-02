ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
Украинец вполне может получить награду
На официальном сайте лондонского «Челси» вышла подборка голов, которые будут претендовать на звание лучшего гола команды в октябре. Оба гола украинца Михаила Мудрика попали в список.
Напомним, в поединке с «Фулхэмом» Михаил классно обработал передачу от Леви Колвилла, после чего пустил мяч между ног вратарю «дачников». Этот гол стал для Михаила первым за «Челси» в официальных матчах.
После этого украинскому вингеру удалось отличиться еще 1 раз. В поединке с «Арсеналом» он получил передачу на фланге, после чего из-за пределов штрафной площади причудливым ударом перебросил вратаря «канониров». Сам Михаил сказал, что это было нечто среднее между ударом и навесом.
Сейчас именно второй гол Мудрика с огромным отрывом (85% от 2-го места) возглавляет рейтинг лучших голов «Челси» в октябре.
Some great goals in here! 🤩— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 2, 2023
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