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  4. ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
Англия
02 ноября 2023, 15:38 |
1286
2

ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре

Украинец вполне может получить награду

02 ноября 2023, 15:38 |
1286
2
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine

На официальном сайте лондонского «Челси» вышла подборка голов, которые будут претендовать на звание лучшего гола команды в октябре. Оба гола украинца Михаила Мудрика попали в список.

Напомним, в поединке с «Фулхэмом» Михаил классно обработал передачу от Леви Колвилла, после чего пустил мяч между ног вратарю «дачников». Этот гол стал для Михаила первым за «Челси» в официальных матчах.

После этого украинскому вингеру удалось отличиться еще 1 раз. В поединке с «Арсеналом» он получил передачу на фланге, после чего из-за пределов штрафной площади причудливым ударом перебросил вратаря «канониров». Сам Михаил сказал, что это было нечто среднее между ударом и навесом.

Сейчас именно второй гол Мудрика с огромным отрывом (85% от 2-го места) возглавляет рейтинг лучших голов «Челси» в октябре.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор лучший гол
Источник ФК Челси
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vh
Скільки голів Челсі забило за жовтень?  😀 
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0
Octopus
Что это за аккаунт ChelseaFC там последний пост от 2022 года
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0
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