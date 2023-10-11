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11 октября 2023, 08:30 | Обновлено 11 октября 2023, 09:20
655
1

УЕФА отменил допуск рф, названы хозяева двух Евро, Азар завершил карьеру

Главные новости за 10 октября на Sport.ua

11 октября 2023, 08:30 | Обновлено 11 октября 2023, 09:20
655
1
УЕФА отменил допуск рф, названы хозяева двух Евро, Азар завершил карьеру
УЕФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 октября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Было только по одной заявке – Великобритания / Ирландия, Италия / Турция

1B. Стали известны стадионы будущего Евро-2028
Турнир примут Великобритания и Ирландия

2A. «Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
Нет возможности допустить россию

2B. Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение

2C. Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Наставник «Карпат» рассказал о запрете участия российских сборных U-17

3A. Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года
Бывший игрок «Челси» и «Реала» повесил бутсы на гвоздь

3B. Азар и футбол: тени исчезают в полдень
Валерий Василенко – о сбывшейся мечте Эдена. И несбывшейся – «Реала»

4A. ФОТО. Собрались все. Сборная Украины провела тренировку в полном составе
Украинская команда готовится к матчам квалификации Евро-2024

4B. Сборная Украины U-19 уступила корейцам в игре с 6 голами на турнире в Сеуле
Игра завершилась поражением «сине-желтых» со счетом 2:4

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А
Итальянский наставник будет тренировать «Салернитану»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Диего Алонсо – новый главный тренер Севильи
Испанский клуб нашел замену Хосе Луису Мендилибару

6A. В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
Амаль Пеллегрино забил за местный «Буде-Глимт» 22 гола в сезоне 2023

6B. Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Однако Иван Проведель все еще не убрал флаг россии со своей страницы в Instagram

7A. Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Экс-футболист «Динамо» прокомментировал скандал вокруг молодых игроков

7B. «Угомонитесь, журналюги». Форвард Горняк-Спорт заступился за игроков Динамо
Артем Нижник выдал дикий комментарий

8. Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу
Украинская команда уступила в Еврокубке

9A. Сачко снова навязал борьбу Тиму, но не смог обыграть чемпиона US Open 2020
Виталий в двух сетах проиграл Доминику на старте челленджера в Братиславе

9B. Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде
Даяна во второй раз в сезоне уступила Мирре Андреевой

10A. Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения
Упорная работа гонщика и команды дали результат

10B. Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Нынешний президент организации научился приводить всех к выбору без выбора

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Алекс 19
Ці російські футболісти u 17 таке ж сміття придурків як і інші росіяни .вони нічим не відрізняються .Їхні батьки прихрдять з фронту і хваляться як вбивпли українців і всією сім'єю вони в п'яному угарі оруть Слава росії і лижуть букву z яку хозяїн рабів наказав лизати 
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