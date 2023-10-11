УЕФА отменил допуск рф, названы хозяева двух Евро, Азар завершил карьеру
Главные новости за 10 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 октября.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Было только по одной заявке – Великобритания / Ирландия, Италия / Турция
1B. Стали известны стадионы будущего Евро-2028
Турнир примут Великобритания и Ирландия
2A. «Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
Нет возможности допустить россию
2B. Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение
2C. Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Наставник «Карпат» рассказал о запрете участия российских сборных U-17
3A. Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года
Бывший игрок «Челси» и «Реала» повесил бутсы на гвоздь
3B. Азар и футбол: тени исчезают в полдень
Валерий Василенко – о сбывшейся мечте Эдена. И несбывшейся – «Реала»
4A. ФОТО. Собрались все. Сборная Украины провела тренировку в полном составе
Украинская команда готовится к матчам квалификации Евро-2024
4B. Сборная Украины U-19 уступила корейцам в игре с 6 голами на турнире в Сеуле
Игра завершилась поражением «сине-желтых» со счетом 2:4
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А
Итальянский наставник будет тренировать «Салернитану»
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Диего Алонсо – новый главный тренер Севильи
Испанский клуб нашел замену Хосе Луису Мендилибару
6A. В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
Амаль Пеллегрино забил за местный «Буде-Глимт» 22 гола в сезоне 2023
6B. Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Однако Иван Проведель все еще не убрал флаг россии со своей страницы в Instagram
7A. Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Экс-футболист «Динамо» прокомментировал скандал вокруг молодых игроков
7B. «Угомонитесь, журналюги». Форвард Горняк-Спорт заступился за игроков Динамо
Артем Нижник выдал дикий комментарий
8. Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу
Украинская команда уступила в Еврокубке
9A. Сачко снова навязал борьбу Тиму, но не смог обыграть чемпиона US Open 2020
Виталий в двух сетах проиграл Доминику на старте челленджера в Братиславе
9B. Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде
Даяна во второй раз в сезоне уступила Мирре Андреевой
10A. Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения
Упорная работа гонщика и команды дали результат
10B. Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Нынешний президент организации научился приводить всех к выбору без выбора
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-футболист «Динамо» прокомментировал скандал вокруг молодых игроков
Наставник «Карпат» рассказал о запрете участия российских сборных (U-17)