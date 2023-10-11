УЕФА отменил допуск рф, названы хозяева двух Евро, Азар завершил карьеру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 октября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

Было только по одной заявке – Великобритания / Ирландия, Италия / Турция

1B. Стали известны стадионы будущего Евро-2028

Турнир примут Великобритания и Ирландия

2A. «Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17

Нет возможности допустить россию

2B. Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет

Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение

2C. Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»

Наставник «Карпат» рассказал о запрете участия российских сборных U-17

3A. Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года

Бывший игрок «Челси» и «Реала» повесил бутсы на гвоздь

3B. Азар и футбол: тени исчезают в полдень

Валерий Василенко – о сбывшейся мечте Эдена. И несбывшейся – «Реала»

4A. ФОТО. Собрались все. Сборная Украины провела тренировку в полном составе

Украинская команда готовится к матчам квалификации Евро-2024

4B. Сборная Украины U-19 уступила корейцам в игре с 6 голами на турнире в Сеуле

Игра завершилась поражением «сине-желтых» со счетом 2:4

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А

Итальянский наставник будет тренировать «Салернитану»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Диего Алонсо – новый главный тренер Севильи

Испанский клуб нашел замену Хосе Луису Мендилибару

6A. В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд

Амаль Пеллегрино забил за местный «Буде-Глимт» 22 гола в сезоне 2023

6B. Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф

Однако Иван Проведель все еще не убрал флаг россии со своей страницы в Instagram

7A. Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»

Экс-футболист «Динамо» прокомментировал скандал вокруг молодых игроков

7B. «Угомонитесь, журналюги». Форвард Горняк-Спорт заступился за игроков Динамо

Артем Нижник выдал дикий комментарий

8. Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу

Украинская команда уступила в Еврокубке

9A. Сачко снова навязал борьбу Тиму, но не смог обыграть чемпиона US Open 2020

Виталий в двух сетах проиграл Доминику на старте челленджера в Братиславе

9B. Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде

Даяна во второй раз в сезоне уступила Мирре Андреевой

10A. Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения

Упорная работа гонщика и команды дали результат

10B. Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии

Нынешний президент организации научился приводить всех к выбору без выбора