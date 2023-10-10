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Испания
10 октября 2023, 18:35 | Обновлено 10 октября 2023, 18:49
872
0

ОФИЦИАЛЬНО. Диего Алонсо – новый главный тренер Севильи

Испанский клуб нашел замену Хосе Луису Мендилибару

10 октября 2023, 18:35 | Обновлено 10 октября 2023, 18:49
872
0
ОФИЦИАЛЬНО. Диего Алонсо – новый главный тренер Севильи
ФК Севильия.

Испанская «Севилья» назначила уругвайского специалиста Диего Алонсо новым главным тренером клуба.

До прихода в испанский клуб Алонсо тренировал национальную сборную Уругвая по футболу, с которой не смог выйти из группы ЧМ-2022. В послужном списке тренера также есть такие клубы как американский «Интер Майами» и мексиканский гранд «Монтеррей».

Ранее «Севилья» отправила в отставку Хосе Луиса Мендилибара из-за неудовлетворительных результатов. После восьми туров Ла Лиги команда занимает 14 место в турнирной таблице с 8 очками в активе.

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Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Источник Twitter
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