ОФИЦИАЛЬНО. Диего Алонсо – новый главный тренер Севильи

Испанская «Севилья» назначила уругвайского специалиста Диего Алонсо новым главным тренером клуба.

До прихода в испанский клуб Алонсо тренировал национальную сборную Уругвая по футболу, с которой не смог выйти из группы ЧМ-2022. В послужном списке тренера также есть такие клубы как американский «Интер Майами» и мексиканский гранд «Монтеррей».

Ранее «Севилья» отправила в отставку Хосе Луиса Мендилибара из-за неудовлетворительных результатов. После восьми туров Ла Лиги команда занимает 14 место в турнирной таблице с 8 очками в активе.