ОФИЦИАЛЬНО. Диего Алонсо – новый главный тренер Севильи
Испанский клуб нашел замену Хосе Луису Мендилибару
Испанская «Севилья» назначила уругвайского специалиста Диего Алонсо новым главным тренером клуба.
До прихода в испанский клуб Алонсо тренировал национальную сборную Уругвая по футболу, с которой не смог выйти из группы ЧМ-2022. В послужном списке тренера также есть такие клубы как американский «Интер Майами» и мексиканский гранд «Монтеррей».
Ранее «Севилья» отправила в отставку Хосе Луиса Мендилибара из-за неудовлетворительных результатов. После восьми туров Ла Лиги команда занимает 14 место в турнирной таблице с 8 очками в активе.
🆕 Diego Alonso, nuevo entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 10, 2023
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