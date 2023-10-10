Сборная Украины U-19 уступила корейцам в игре с 6 голами на турнире в Сеуле

10 октября состоялся первый матч юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) на международном турнире в корейском Сеуле.

«Сине-желтые» на старте соревнований уступили сверстникам из Южной Кореи со счетом 2:4.

Первыми создали голевую возможность украинцы — Деркач не реализовал выход один на один с вратарем. Однако на 11-й минуте открыли счет корейцы благодаря фланговой подаче и точному удару головой. «Сине-желтые» могли сразу отыграться, однако классный пас Кремчанина не использовал Гусев.

На 24-й минуте Пономаренко с левого фланга вошел в штрафную, а Василец замкнул его передачу, сравняв счет. И все же концовка первого тайма осталась за корейцами, которые сначала попали в штангу, а незадолго до перерыва после подачи со штрафного снова вышли вперед.

Второй тайм лучше начали хозяева, создали несколько голевых моментов, а на 62-й минуте после ошибки украинцев в собственной штрафной увеличили преимущество. На 78-й минуте «сине-желтые» сократили отставание — подачу Годи со штрафного ударом головой завершил Панченко. Впрочем, корейцы мгновенно ответили своей результативной атакой.

В конце матча опасный удар Михавко со штрафного парировал кипер. В свою очередь Фесюк в одном из эпизодов спас нашу команду от пятого пропущенного мяча. В компенсированное время после углового чудом не сумел забить Гусев. В итоге подопечные Олега Кузнецова уступили со счетом 2:4.

Далее украинской команде предстоят матчи против команд Вьетнама и Марокко.

Главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов проводит тренировочный сбор с 7 по 15 октября. 6 октября украинская делегация вылетела из Польши в Южную Корею.

С 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 U-19. По итогам жеребьевки «сине-желтые» встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).

Международный турнир U-19. Сеул. 10 октября

Южная Корея U-19 – Украина U-19 – 4:2 (2:1)

Голы: (11), (44), (62), (79) — Василец (24), Панченко (78).

Украина: Фесюк, Балаба (к), Билокинь (Лысенко, 46), Михавко, Гусев, Ващенко, Михайлов (Янчишин, 61), Деркач (Микитюк, 72), Василец (Годя, 61), Кремчанин (Шамузов, 61), Пономаренко (Панченко, 72).

Предупреждения: (38) – Билокинь (31), Михайлов (32), Балаба (52).

ГОЛ! 1:1 Василец, 24 мин.