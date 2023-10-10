Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал запрет на участие российских сборных (U-17) в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«Справедливость таки одержала верх. Но меня настораживает, как вообще в конце сентября в повестке дня Исполкома УЕФА мог появиться вопрос о допуске страны-агрессора к футбольным соревнованиям. Позор – иначе и не скажешь. Я был в шоке. Вот почему нужно провести детальное расследование. И если это была инициатива президента УЕФА Александера Чеферина, то задавать вопрос о выражении ему недоверия.

Это недопустимо, когда у руля УЕФА находятся функционеры, которые не хотят видеть очевидное: российские преступники ежедневно убивают украинцев на их земле. Убежден, что в УЕФА не ожидали, что это решение Исполкома вызовет такое сопротивление со стороны европейской футбольной общины и пришлось дать, как говорится, заднюю. Однако чтобы таким горе-функционерам больше не хотелось принимать необдуманные решения надо, повторяю, провести расследование и наказать виновных», – сказал Маркевич.

Напомним, что после завершения заседания Исполнительного комитета УЕФА стало известно, что россия U-17 снова дисквалифицирована и не может участвовать в официальных матчах.