Сачко снова навязал борьбу Тиму, но не смог обыграть чемпиона US Open 2020
Виталий в двух сетах проиграл Доминику на старте челленджера в Братиславе
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 161) завершил выступления на челленджере в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала соревнований украинец в двух сетах проиграл экс-третьей ракетке мира и чемпиону US Open 2020 Доминику Тиму (Австрия, ATP 72) за 1 час и 45 минут.
АТР челленджер Братислава. Хард в помещении. 1/16 финала
Доминик Тим (Австрия) [1] – Виталий Сачко (Украина) – 7:6 (7:5), 6:3
В первом сете Виталий побеждал с брейком (5:2), но не смог подать на партию в 9-м гейме и вскоре проиграл сет на тай-брейке.
Это была вторая встреча теннисистов. В 2020 году Виталий проиграл Доминику на старте турнира АТР 500 в Вене со счетом 4:6, 5:7.
В 1/8 финала челленджера Тим сыграет против Габриэля Диалло или Артура Фери.
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