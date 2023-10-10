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  4. Сачко снова навязал борьбу Тиму, но не смог обыграть чемпиона US Open 2020
ATP
10 октября 2023, 22:12 | Обновлено 10 октября 2023, 22:14
433
3

Сачко снова навязал борьбу Тиму, но не смог обыграть чемпиона US Open 2020

Виталий в двух сетах проиграл Доминику на старте челленджера в Братиславе

10 октября 2023, 22:12 | Обновлено 10 октября 2023, 22:14
433
3
Сачко снова навязал борьбу Тиму, но не смог обыграть чемпиона US Open 2020
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 161) завершил выступления на челленджере в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала соревнований украинец в двух сетах проиграл экс-третьей ракетке мира и чемпиону US Open 2020 Доминику Тиму (Австрия, ATP 72) за 1 час и 45 минут.

АТР челленджер Братислава. Хард в помещении. 1/16 финала

Доминик Тим (Австрия) [1] – Виталий Сачко (Украина) – 7:6 (7:5), 6:3

В первом сете Виталий побеждал с брейком (5:2), но не смог подать на партию в 9-м гейме и вскоре проиграл сет на тай-брейке.

Это была вторая встреча теннисистов. В 2020 году Виталий проиграл Доминику на старте турнира АТР 500 в Вене со счетом 4:6, 5:7.

В 1/8 финала челленджера Тим сыграет против Габриэля Диалло или Артура Фери.

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Виталий Сачко Доминик Тим ATP Братислава
Источник Sport.ua
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Александр Ад
та комплекс меншовартості завадив виграти  хоча б 1 сет
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