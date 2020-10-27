Тим оказался сильней. Сачко дал бой третьей ракетке мира

Виталий достойно провел матч против действующего чемпиона US Open

  • 27.10.2020 21:12
  • 2526 просмотров
  • 5 комментариев
Тим оказался сильней. Сачко дал бой третьей ракетке мира
© ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№529 ATP) проиграл дебютный матч в основной сетке турниров ATP.

На соревнованиях в Вене 23-летний украинец в статусе лаки-лузера сражался против действующего чемпиона US Open Доминика Тима (№3 ATP) и уступил ему в двух сетах.

Вена. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Доминик Тим (Австрия) – 4:6, 5:7

Тим во втором раунде сыграет против Кристиана Гарина (№22 ATP) или Стэна Вавринки (№19 ATP).

Отметим, что Виталий заработал в Вене более 18 тысяч евро призовых, это более чем в четыре раза больше, чем за все предыдущие турниры в 2020-м году вместе взятые. С новой недели Сачко впервые в карьере окажется в топ-500 мирового рейтинга.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.10.2020 22:28
    +2
    Вітання хлопцю, цікаво, чи зможе він тримати такий рівень гри у подальшому. Ніколи ж не вважався особливо перспективним навіть на українському рівні. Хочеться серйозного прогресу хоч від когось із наших чоловіків. Подивимось.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.10.2020 21:59
    +4
    молодец ,не мог поверить,пришлось переключаться с футбола...желаю удачи!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 27.10.2020 21:18
    +11
    Молодец, продолжай в том же духе!
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    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 27.10.2020 21:17
    +7
    Хто тут вчора про 0:6, 0:6 писав ?
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 27.10.2020 21:16
    +8
    Браво.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 27.10.2020 21:18
    +11
    Молодец, продолжай в том же духе!
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 27.10.2020 21:16
    +8
    Браво.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 27.10.2020 21:17
    +7
    Хто тут вчора про 0:6, 0:6 писав ?
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.10.2020 21:59
    +4
    молодец ,не мог поверить,пришлось переключаться с футбола...желаю удачи!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.10.2020 22:28
    +2
    Вітання хлопцю, цікаво, чи зможе він тримати такий рівень гри у подальшому. Ніколи ж не вважався особливо перспективним навіть на українському рівні. Хочеться серйозного прогресу хоч від когось із наших чоловіків. Подивимось.
    Ссылка
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