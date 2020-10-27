Тим оказался сильней. Сачко дал бой третьей ракетке мира

Украинский теннисист Виталий Сачко (№529 ATP) проиграл дебютный матч в основной сетке турниров ATP.

На соревнованиях в Вене 23-летний украинец в статусе лаки-лузера сражался против действующего чемпиона US Open Доминика Тима (№3 ATP) и уступил ему в двух сетах.

Вена. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Доминик Тим (Австрия) – 4:6, 5:7

Тим во втором раунде сыграет против Кристиана Гарина (№22 ATP) или Стэна Вавринки (№19 ATP).

Отметим, что Виталий заработал в Вене более 18 тысяч евро призовых, это более чем в четыре раза больше, чем за все предыдущие турниры в 2020-м году вместе взятые. С новой недели Сачко впервые в карьере окажется в топ-500 мирового рейтинга.