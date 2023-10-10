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Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 18:05 | Обновлено 10 октября 2023, 18:18
185
0

«Угомонитесь журналюги». Форвард Горняка-Спорт заступился за игроков Динамо

Артем Нижник выдал дикий коммент

10 октября 2023, 18:05 | Обновлено 10 октября 2023, 18:18
185
0
«Угомонитесь журналюги». Форвард Горняка-Спорт заступился за игроков Динамо
ФК Горняк-Спорт. Артем Нижник

Нападающий клуба Первой лиги «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней Артем Нижник позволил себе прокомментировать сообщение сайта Tribuna.com о нарушителях комендантского часа из «Динамо» U-19.

20-летний футболист обратился к журналистам, которые предали огласке вопиющий факт нарушения комендантского часа представителями киевского клуба.

«Угомонитесь журналюги», – написал Нижник.

Сообщение Нижника нашло отклик и поддержку у многих футболистов. Среди прочего, лайки посту Нижника поставили сразу несколько его одноклубников из «Горняка-Спорт».

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скандал lifestyle Горняк-Спорт Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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