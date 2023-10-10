«Угомонитесь журналюги». Форвард Горняка-Спорт заступился за игроков Динамо
Артем Нижник выдал дикий коммент
Нападающий клуба Первой лиги «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней Артем Нижник позволил себе прокомментировать сообщение сайта Tribuna.com о нарушителях комендантского часа из «Динамо» U-19.
20-летний футболист обратился к журналистам, которые предали огласке вопиющий факт нарушения комендантского часа представителями киевского клуба.
«Угомонитесь журналюги», – написал Нижник.
Сообщение Нижника нашло отклик и поддержку у многих футболистов. Среди прочего, лайки посту Нижника поставили сразу несколько его одноклубников из «Горняка-Спорт».
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