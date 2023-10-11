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11 октября 2023, 04:50 | Обновлено 11 октября 2023, 05:25
877
0

В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд

Амаль Пеллегрино забил за местный «Буде-Глимт» 22 гола в сезоне 2023

11 октября 2023, 04:50 | Обновлено 11 октября 2023, 05:25
877
0
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаль Пеллегрино

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является норвежский форвард Амаль Пеллегрино, который забил за «Буде-Глимт» 22 гола (что ему дает 33 очка). Правда чемпионат Норвегии близок к финишу (осталось 6 туров), поскольку проводится по системе весна-осень.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил 8 мячей в сезоне АПЛ и набрал 16 очков для рейтинга (делит 15–18 места в списке). Столько же имеет англичанин Гарри Кейн из «Баварии» (8 голов, 16 баллов).

Чуть ниже находится лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который с 7 забитыми мячами делит 22–25 места в рейтинге.

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 11.10.2023

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Золотая бутса Манчестер Сити Буде-Глимт выбор редакции Эрлинг Холанд Амаль Пеллегрино ПСЖ Килиан Мбаппе Бавария Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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