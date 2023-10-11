Эден Азар официально завязал с футболом, объявив о своем решении во всеуслышание. Бельгиец поблагодарил всех тех, кого должен был, и кого посчитал нужным. По словам экс-футболиста «Реала», «нужно уметь остановиться в правильное время».

Позволю себе не согласиться с легендарным экс-капитаном сборной Бельгии. На мой субъективный взгляд, Эден остановился в «неправильное» время. Не покидает ощущение, что уходить надо было либо раньше, либо позже. Уж извините, но от его ухода на раннюю «пенсию» остался резкий привкус недосказанности.

Я понимаю заслуженных ветеранов, которые уходят из футбола, потому что износились и морально, и физически. Таких сотни и сотни.

Я понимаю и таких, которым просто «настоятельно рекомендовали» уйти на покой. Как, например, Франческо Тотти.

Я очень понимаю нескрываемое разочарование и слезы от слишком раннего завершения карьеры, в первую очередь из-за травм. Как у Себастьяна Дайслера, Матиаса Заммера или Марко ван Бастена.

Я понимаю даже демарш Эрика Кантона, на пике бросившего «Манчестер Юнайтед», дабы посвятить себя актерской карьере (хотя в этом случае еще было негодование экс-футболиста сборной Франции из-за того, что его «отцепили» от сборной накануне домашнего Мундиаля).

Но вот такой невзрачный, незаметный и неубедительный уход футболиста, который еще в полном соку, без фанфар, круга почета и прощального матча, я понять не могу.

Не могу в первую очередь потому, что Эден заслуживал иной участи. Совершенно иной. И с этим тезисом вряд ли кто-то поспорит, ведь на протяжении более десяти лет этот футболист считался одним из лучших в мире. Причем не только на позиции полузащитника/вингера/ложной девятки, а просто – одного из лучших игроков своего поколения.

Он мог позволить себе уйти иначе. На более оптимистической ноте. Или на более трагической. Или вообще не уходить, ведь парню всего-то 32 года: еще можно было бы два-три сезона отыграть на хорошем уровне. Но Азар выбрал иной путь для ухода. Какой-то стремный и окольный.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар прощается с партнерами по сборной Бельгии

Да, это его выбор, это выбор для его большой семьи (у мужчины пятеро детей). Вот только не нужно говорить, что на решение завязать с футболом его сподвигли исключительно травмы. Да, повреждения в «Реале» его действительно преследовали, но и такой хвори или болячки, всерьез угрожающей жизни или здоровью (как, например, в ситуации с Заммером) у бельгийца не было. Тут дело в другом.

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Еще Жозе Моуринью, успевший потренировать Азара в свой последний приход в «Челси», неоднократно высказывал претензии Эдену, в то время одному из лучших футболистов не только «аристократов», но и всей английской Премьер-лиги.

Так вот, главная претензия Особенного была в том, что Азар не полностью отрабатывает на тренировках, что он там волынит. Зато в официальных матчах играет выше всяких похвал. Но этот парадокс – лишь оттого, что природа щедро наградила бельгийца талантом. Не побоюсь этого слова – даже гениальностью.

Жозе добавлял при этом, что каким бы крутым футболистом стал Азар, если бы ко своему врожденному футбольному дару он добавил труд и усердие вне футбольного матча.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Эден Азар

Вторил Моуриньо и еще один легендарный футбольный человек – ван Бастен. По словам «летучего голландца», после чемпионата мира 2018 года, на котором сборная Бельгии стала бронзовым призером, Азар как футболист закончился. Он перестал не просто прогрессировать, он перестал собой, как футболистом, заниматься. Все было пущено на самотек.

И летом 2019-го в «Реал» за рекордные для «сливочных» 115 миллионов евро (по некоторым данным, 100 миллионов), на «Сантьяго Бернабеу» приходил уже другой Азар. Абсолютно не тот, который ранее будоражил АПЛ и сборную Бельгии. В «Реал» переходила тень Эдена Азара. А тени в футбол играют так себе. Даже если этой тени всего 28 лет.

«Считаю, что сумел реализовать свои мечты» – заявил в этом же прощальном послании болельщикам и потомкам несостоявшийся лидер «Мадрида». Да, реализовал, если считать, что его главном мечтой был «Реал». И победа в Лиге чемпионов.

И то, и то он по факту получил. Хотя чемпионскую Лигу выиграл в составе мадридцев примерно так, как и наш Андрей Лунин – в качестве игрока глубокого запаса.

Он даже зарплату в Мадриде получил самую высокую – порядка 25 миллионов евро в год. И по этому показателю был самым высокооплачиваемым не только в клубе, но и в Ла Лиге.

Так что жаловаться Эдену действительно не на что: он получил в «Реале» все то, о чем можно было лишь мечтать. Точно, его мечта реализовалась. Вот в этом он прав.

Но если говорить о месте, которое он оставил в истории великого мадридского клуба, то место это – где-то на задворках. «Подальше от начальства, поближе к кухне» – примерно как-то так. Хотя мог и должен был быть если и не на одном уровне со своим кумиром Зиданом, то где-то рядом.

Протранжирил, промотал, просидел он свой шанс в «Реале». Да, во многом виновата травма, полученная осенью 2019-го в игре Лиги чемпионов против «Сен-Жермен». Дальше была операция, потом повторная операция. А далее – ковид.

Twitter. Эден Азар в ноябре 2019 покидает поле в матче с ПСЖ с помощью врачей

А еще – его упреки по отношению к клубным «эскулапам», его нежелание тренироваться на полную силу, его конфликты с Анчелотти.

Такое впечатление, что Эден делал все возможное, дабы затмить, переплюнуть даже такого «сбитого летчика», как Бэйл. Наверное, затмил.

Только вот Гарет оставил действительно заметный след в истории «Реала», а уже потом погряз по уши в своем гольфе.

Эден Азар в историю «Реала» если и вошел, то однозначно с черного входа. Он в эту историю вляпался.

Имел все основания выйти на еще более высокий уровень, подобраться к космическому уровню Месси и Криша, но решил излишне не горбатиться, отдав бразды правления судьбе и случаю.

Выйти сухим из воды за счет прирожденного таланта в этот раз не удалось. На мягких подушках в вечность не получилось въехать. И четыре из отведенных пяти лет в «Мадриде» Азар делал все, что угодно, только не играл.

Если рассуждать нормально, логично, он мог давно покинуть «Реал» и попытаться найти счастье в другом месте. Или был вариант «завязать» еще пару лет назад – ничегошеньки бы не изменилось (кроме его суммы на банковском счете).

Но Эден решил уйти тогда, когда его уже забыли. Несвоевременность – вечная драма…