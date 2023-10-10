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10 октября 2023, 12:36 | Обновлено 10 октября 2023, 13:30
1142
2

Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года

Бывший игрок «Челси» и «Реала» повесил бутсы на гвоздь

10 октября 2023, 12:36 | Обновлено 10 октября 2023, 13:30
1142
2
Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний экс-футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар принял решение завершить футбольную карьеру. Об этом бельгиец сообщил в своих социальных сетях.

С июля 2023 года Эден находился в статусе свободного агента, ведь после завершения контракта с «Реалом» не смог найти себе новый клуб. Предложения были, но Азар не сильно хотел возвращаться в футбол.

За свою футбольную карьеру Эден Азар успел поиграть за «Лилль» (194 матча, 50 голов), «Челси» (352 матча, 110 голов) и «Реал» Мадрид (76 матчей, 7 голов). С разными командами он выиграл 15 различных трофеев. Наивысшим индивидуальным достижением бельгийца считается титул игрока сезона в АПЛ 2018/19, когда в 37 матчах чемпионата Эден забил 16 голов и отдал 15 ассистов. После этого мадридский «Реал» выкупил его у «Челси» за 115 миллионов евро.

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Эден Азар завершение карьеры Челси Реал Мадрид Лилль свободный агент
Источник Instagram
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PUMA
Он ее завершил 4 года назад 
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