Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года

32-летний экс-футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар принял решение завершить футбольную карьеру. Об этом бельгиец сообщил в своих социальных сетях.

С июля 2023 года Эден находился в статусе свободного агента, ведь после завершения контракта с «Реалом» не смог найти себе новый клуб. Предложения были, но Азар не сильно хотел возвращаться в футбол.

За свою футбольную карьеру Эден Азар успел поиграть за «Лилль» (194 матча, 50 голов), «Челси» (352 матча, 110 голов) и «Реал» Мадрид (76 матчей, 7 голов). С разными командами он выиграл 15 различных трофеев. Наивысшим индивидуальным достижением бельгийца считается титул игрока сезона в АПЛ 2018/19, когда в 37 матчах чемпионата Эден забил 16 голов и отдал 15 ассистов. После этого мадридский «Реал» выкупил его у «Челси» за 115 миллионов евро.