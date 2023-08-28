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Испания
28 августа 2023, 21:23 | Обновлено 28 августа 2023, 21:59
1571
5

У Эдена Азара нет желания продолжать футбольную карьеру

Бельгиец хочет наслаждаться пенсией

28 августа 2023, 21:23 | Обновлено 28 августа 2023, 21:59
1571
5
У Эдена Азара нет желания продолжать футбольную карьеру
footmercato.net. Эден Азар.

Экс-звезда сборной Бельгии, мадридского «Реала» и «Челси» 32-летний вингер Эден Азар не хочет возобновлять футбольную карьеру.

По сообщению Foot Mercato, сразу несколько агентов связались с представителями Эдена Азара, чтобы предложить ему перейти в один из французских клубов, а именно «Марсель», «Ниццу» или «Лилль», но Эден отклонил все предложения. Также у бельгийца были предложения и от других клубов, в частности, из Саудовской Аравии.

Окружение игрока пытается мотивировать его продолжать карьеру, но Азар хочет наслаждаться пенсией.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года, его контракт закончился по завершению прошедшего сезона и игрок стал свободным агентом. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль». Эден провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За прошлый сезон бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две передачи.

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трансферы трансферы Лиги 1 Эден Азар сборная Бельгии по футболу Реал Мадрид Челси
Источник Footmercato
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Комментарии 5
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Alex Komnin
Це для тих глядачів, хто ще досі шукає романтику у спорті, хто рахує статистику, кубки, чашки, медальки, Мессі, Роналду...Велич...Нічого окрім грошей. Часи героїв минули. Зара Неймари, Азари, Мбаппе...
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Gargantua
почему бы и нет
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Serhii Babak
у арабов за пару лет на пенсию заработал бы))) ох  і бовдур
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0
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