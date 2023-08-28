У Эдена Азара нет желания продолжать футбольную карьеру

Экс-звезда сборной Бельгии, мадридского «Реала» и «Челси» 32-летний вингер Эден Азар не хочет возобновлять футбольную карьеру.

По сообщению Foot Mercato, сразу несколько агентов связались с представителями Эдена Азара, чтобы предложить ему перейти в один из французских клубов, а именно «Марсель», «Ниццу» или «Лилль», но Эден отклонил все предложения. Также у бельгийца были предложения и от других клубов, в частности, из Саудовской Аравии.

Окружение игрока пытается мотивировать его продолжать карьеру, но Азар хочет наслаждаться пенсией.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года, его контракт закончился по завершению прошедшего сезона и игрок стал свободным агентом. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль». Эден провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За прошлый сезон бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две передачи.