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WTA
10 октября 2023, 11:32 | Обновлено 10 октября 2023, 11:39
547
9

Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде

Даяна во второй раз в сезоне уступила Мирре Андреевой

10 октября 2023, 11:32 | Обновлено 10 октября 2023, 11:39
547
9
Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№97 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Гонконге (Китай).

В первом раунде основы украинка проиграла Мирре Андреевой (№50 WTA).

Гонконг. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мирра Андреева – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. В июле Ястремская уступила Андреевой на грунтовом турнире в Лозанне.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Азаренко (№19 WTA) или Лейлы Фернандес (№60 WTA).

Отметим, что Ястремская в 2018 году на этом турнире выиграла титул. После этого турнир не проводился до этого сезона.

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Даяна Ястремская WTA Гонконг Мирра Андреева
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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ptolemeus
На перших геймах я грішним ділом подумав, що Даяна може навіть перемогти. Але вона вирішила не зраджувати собі і в останньому геймі першого сету на своїй подачі, виграючи 30:0, включила режим "Даяна"... А далі результат відомий.
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+3
Vova Chol
У когось була віра , що наша красуня пройде 16- річну бурятку -дарування? Великі сумніви. Кожного разу надієшся , що заграє як в свої 18 років , але то було давно , а зараз - це недолуга  і просто смішна тінь тої Даяни. А років -то всього 22 , а безнадія повна . 
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+2
Василий Гредюшкин
Молодець  Даяна  .  Хто  далі  б"є  той  краще  грає  .  Так і  тримай     .Ти неперевершена.   Ти  перша ракетка  світу  по  вибиванню  м"ячика  за  корт.
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+1
OlegShevchenko
Прикро за Дачну, але навіть незважаючи на поразку, вона залишається українкою, на відміну від деяких
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0
Vova Chol
Рахунок 3- 3 . Зберися . Ні два гейми під нуль , а в третьому одну подачу виграла .6 - 3 і бігом на пляж , бо засмага сходить. Немає що і казати , один французький на язиці .
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0
Александр Ад
нічого нового,програла сама собі.Суперниця грала просто і чекала коли Даяся вчергове почне масово робити помилки.В 1 сеті це почалося в 9 геймі.в 2 сеті в 7-му.
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0
Андрей Залищук
Даяна як тенісистка просто здулась
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0
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