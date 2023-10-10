Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№97 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Гонконге (Китай).

В первом раунде основы украинка проиграла Мирре Андреевой (№50 WTA).

Гонконг. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Мирра Андреева – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. В июле Ястремская уступила Андреевой на грунтовом турнире в Лозанне.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Азаренко (№19 WTA) или Лейлы Фернандес (№60 WTA).

Отметим, что Ястремская в 2018 году на этом турнире выиграла титул. После этого турнир не проводился до этого сезона.