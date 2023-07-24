WTA24 июля 2023, 20:02 | Обновлено 24 июля 2023, 20:04
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12
Ястремская проиграла на старте турнира в Швейцарии
Украинка быстро распрощалась с Лозанной
24 июля 2023, 20:02 | Обновлено 24 июля 2023, 20:04
1158
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Лозанне (Швейцария). Во встрече первого круга она сошлась с шестой сеяной Миррой Андреевой (№64 WTA).
Ястремская и Андреева выяснили отношения между собой в двух партиях – оба раза успех сопутствовал сопернице украинки.
WTA Лозанна. Первый круг
Мирра Андреева – Даяна Ястремская (Украина) – 6:0, 6:2
Это была первая очная встреча теннисисток.
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Комментарии 12
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Дая, зав'язуй з тенісом, не ганьби країну та українських вболювальників!
Різний рівень просто. Як не прикро це писати
Насправді це важливий і знаковий матч, який показав і вболівальникам, і самій Даяні, що її повернення в юніори теж буде не кращим варіантом.
На фоні того тенісу, який демонструє Даяна, її пісні не виглядають такими вже й жахливими)
Прославила.
Даяся.де перша подача?Куди зникла перша подача?Знов купа помилок.Суперниця не робила нічого сверх неможливого,Даяся сама віддала гру,в черговий раз,сумно
За всю игру Даяна не сумела взять не одной своей подачи, когда такое было. Причем она не сделала не одной двойной ошибки, а процент реализации первой и второй подачи просто удручает, меньше 40%, это притом, что соперница не разу не приняла подачу на вылет или сыграла как то остро, все было проиграно в длинных розыгрышах. Еще пару таких матчей от Ястремской и меня увезут в дурку, а оно мне надо.
Що це було, не игра а какое то подобие. Если она не собиралась играть, лучше бы снялась, а не так позориться.
Цікаво що обличче її нового тренера теж не спотворене інтелектом,
Я дивився весь матч і зрозумів, що Даяна скоріш за все не вміє або не хоче слухати нікого. Вся гра побудована на одній тактиці - силові удари, а те що вони в неї 75% прилітають або в сітку, або в аут Даянку не турбує і так обидва сети. Змінити тактику по ходу гри вона не може, бо не вміє, коротких ударів не було, від слова зовсім. З таким підходом до гри не буде позитивного результату! На жаль!
Показать Скрыть 1 ответ
Хочу ошибиться, но меня не покидает подозрение, что Ястремская начала играть на контору... Если человек с юношеского возраста был посажен на стимуляторы, то после шухера не так-то просто научиться играть без допинга, еще никому не удавалось вернуться в большую игру после дисквалификации... Тут только два выхода из этой ситуации - уходить из тенниса в другую сферу деятельности,или тупо продолжать проигрывать в первом или втором круге все равно в каких соревнованиях, а чтобы как-то поддерживать свое финансовое состояние - ставить в конторе ставки на свои игры, а это путь в никуда, а если поймают - пожизненное отлучение вообще от тенниса... Оно надо?
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