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WTA
24 июля 2023, 20:02 | Обновлено 24 июля 2023, 20:04
1158
12

Ястремская проиграла на старте турнира в Швейцарии

Украинка быстро распрощалась с Лозанной

24 июля 2023, 20:02 | Обновлено 24 июля 2023, 20:04
1158
12
Ястремская проиграла на старте турнира в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Лозанне (Швейцария). Во встрече первого круга она сошлась с шестой сеяной Миррой Андреевой (№64 WTA).

Ястремская и Андреева выяснили отношения между собой в двух партиях – оба раза успех сопутствовал сопернице украинки.

WTA Лозанна. Первый круг

Мирра Андреева – Даяна Ястремская (Украина) – 6:0, 6:2

Это была первая очная встреча теннисисток.

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WTA Лозанна Даяна Ястремская Мирра Андреева
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Павло Бубенко
Дая, зав'язуй з тенісом, не ганьби країну та українських вболювальників!
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+2
8number
Різний рівень просто. Як не прикро це писати 
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+2
sirjoga
Насправді це важливий і знаковий матч, який показав і вболівальникам, і самій Даяні, що її повернення в юніори теж буде не кращим варіантом. 
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+2
Alehandro
На фоні того тенісу, який демонструє Даяна, її пісні не виглядають такими вже й жахливими)
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+1
serhiy
Прославила.
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+1
Александр Ад
Даяся.де перша подача?Куди зникла перша подача?Знов купа помилок.Суперниця не робила нічого сверх неможливого,Даяся сама віддала гру,в черговий раз,сумно
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+1
Santk86
За всю игру Даяна не сумела взять не одной своей подачи, когда такое было. Причем она не сделала не одной двойной ошибки, а процент реализации первой и второй подачи просто удручает, меньше 40%, это притом, что соперница не разу не приняла подачу на вылет или сыграла как то остро, все было проиграно  в длинных розыгрышах. Еще пару таких матчей от Ястремской и меня увезут в дурку, а оно мне надо.
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0
Santk86
Що це було, не игра а какое то подобие. Если она не собиралась играть,  лучше бы снялась, а не так позориться.
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0
Александр Науменко
Цікаво що обличче її нового тренера теж не спотворене інтелектом,
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0
Владимир одесский
Я дивився весь матч і зрозумів, що Даяна скоріш за все не вміє або не хоче слухати нікого. Вся гра побудована на одній тактиці - силові удари, а те що вони в неї 75% прилітають або в сітку, або в аут Даянку не турбує і так обидва сети. Змінити тактику по ходу гри вона не може, бо не вміє, коротких ударів не було, від слова зовсім. З таким підходом до гри не буде позитивного результату! На жаль!
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0
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Выталкиватель парашутистов
Хочу ошибиться, но меня не покидает подозрение, что Ястремская начала играть на контору... Если человек с юношеского возраста был посажен на стимуляторы, то после шухера не так-то просто научиться играть без допинга, еще никому  не удавалось вернуться в большую игру после дисквалификации... Тут только два выхода из этой ситуации - уходить из тенниса в другую сферу деятельности,или тупо продолжать проигрывать в первом или втором круге все равно в каких соревнованиях, а чтобы как-то поддерживать свое финансовое состояние - ставить в конторе ставки на свои игры, а это путь в никуда, а если поймают - пожизненное отлучение вообще от тенниса... Оно надо?
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-2
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