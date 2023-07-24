Ястремская проиграла на старте турнира в Швейцарии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Лозанне (Швейцария). Во встрече первого круга она сошлась с шестой сеяной Миррой Андреевой (№64 WTA).

Ястремская и Андреева выяснили отношения между собой в двух партиях – оба раза успех сопутствовал сопернице украинки.

WTA Лозанна. Первый круг

Мирра Андреева – Даяна Ястремская (Украина) – 6:0, 6:2

Это была первая очная встреча теннисисток.