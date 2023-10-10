В третий день сбора национальной сборной Украины осенняя Прага подарила своим гостям приятную погодную метаморфозу.

На смену холодному ветреному ливню пришло солнце и почти весеннее тепло. Сегодняшняя вечерняя сессия на базе ФК «Спарта» проходила при диаметрально противоположных погодных условиях – никакого ветра, мокрого газона и стены дождя.

Утром в лагерь сине-желтых прибыли защитник Александр Сваток и голкипер Дмитрий Ризнык, доведя состав национальной команды до полного. Теперь в расположении сборной – все 26 вызванных исполнителей.

Следовательно, перед обедом главный тренер сине-желтых Сергей Ребров провел первое на сборе теоретическое занятие для всей команды. Теперь можно работать целым коллективом, соответственно и информацию об оппоненте и тактическом построении игры против него должны получать и усваивать все игроки.

В гостиницу, где проживает сборная Украины, каждый день приходит немало болельщиков. Если в первый день это были три активных мальчишки из Кривого Рога, Полтавы и Львова, которые с началом войны переехали в Прагу и занимаются в местных футбольных академиях, то на этот раз сине-желтых на тренировку провожали уже около 50 украинцев.

Вечером на поле стадиона Страговски приехали все 26 сборников. Денис Попов на этот раз сменил место выполнения индивидуальных восстановительных упражнений из тренажерного зала на открытое пространство – выполнил пробежку вокруг периметра поля, после чего работал под наблюдением реабилитолога у газона.

Остальным коллективом сине-желтые провели разминку и выполнили игровые упражнения в завершение атаки. После этого началась основная часть занятия, которая сегодня была насыщена игровыми сериями с разными тактическими задачами. Как и днем ранее, работа на поле проходила в интенсивном ключе – сборная Украины вошла в процесс непосредственной подготовки к матчу с Северной Македонией, который состоится 14 октября.

ФОТО. Собрались все. Сборная Украины провела тренировку в полном составе