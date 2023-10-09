ВИДЕО. Дождь и холод. Сборная Украины провела тренировку на базе Спарты

Октябрьский холод встретил сборную Украины 9 октября на вечернем занятии, состоявшемся на поле тренировочного центра ФК «Спарта».

Ветер с дождем, температура не выше 15 градусов – такие условия точно не назовешь комфортными. Однако, как известно, игра происходит в любую погоду, к тому же дождь – не снег, да и температура плюсовая, так что никаких нареканий на погодные условия от сборников не было слышно.

На стадион Страговски прибыли 23 игрока, в том числе и присоединившиеся к сборной сегодня – Кривцов, Зинченко, Михайличенко и Пихаленок (Сваток и Ризнык прибудут в лагерь национальной команды завтра). Продолжает индивидуальный период реабилитации Денис Попов.

После общей пробежки и разминки большинство сборников перешли в основную часть тренировки. В то же время некоторые из игроков, которые недавно имели интенсивные матчи за клубы или длительные переезды – Александр Зинченко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Сергей Сидорчук – ограничились сегодня беговой работой.

Тем временем большинство команды под непосредственным руководством главного тренера Сергея Реброва провело интенсивное занятие, включавшее в себя игровые серии, тактическое держание мяча, станции с пасингом и ударами.

Завтра, 10 октября, после выравнивания функциональной формы исполнителей, команду будет ждать занятие в более численном составе.