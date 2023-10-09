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Чемпионат Европы
09 октября 2023, 21:10 | Обновлено 09 октября 2023, 22:07
661
0

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в тренажерном зале

В лагерь прибыли Сергей Кривцов, Александр Пихаленок, Александр Зинченко

09 октября 2023, 21:10 | Обновлено 09 октября 2023, 22:07
661
0
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в тренажерном зале
УАФ

Во время утренней тренировки 9 октября тренер по физподготовке сборной Украины Виталий Кулыба разделил игроков на две условные десятки в соответствии с нагрузками, которые они получили недавно в своих клубах.

Следовательно, сначала занимались футболисты из «Динамо» и «Шахтера», которые играли в своих клубах чуть раньше. Ребята выполняли упражнения, направленные на восстановление и профилактику возможных повреждений. Сразу за ними занималась группа исполнителей, состоявшая преимущественно из легионеров, в том числе Ильи Забарного, Михаила Мудрика и Артема Довбика, приехавших в гостиницу вчера поздно вечером. Поскольку большинство из этих сборников недавно провели полные матчи, для них было меньше упражнений с нагрузками, часть которых была заменена на кардио.

В утреннем фитнесе не участвовали Сергей Кривцов и Александр Пихаленок, прибывшие в расположение сборной только около 10 часов, поэтому нуждались в отдыхе после дороги. Сразу после обеда присоединился к национальной команде и Александр Зинченко, сыгравший накануне 75 минут в победном для «Арсенала» поединке со своей бывшей командой – «Ман Сити» (1:0).

Вместе с остальными партнерами по сборной вновь прибывшие исполнители отправились на стадион «Страговски», где вчера сине-желтые уже провели первую возобновляемую тренировку.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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