Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 21:37 | Обновлено 10 октября 2023, 21:54
4044
8

Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»

Экс-футболист «Динамо» прокомментировал скандал вокруг молодых игроков

10 октября 2023, 21:37 | Обновлено 10 октября 2023, 21:54
4044
8
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
С-Э

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев прокомментировал скандал в инфопространстве, который произошел из-за того, что три игрока «Динамо» U-19 (Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич) посетили караоке-бар ночью, во время комендантского часа:

«Я этого категорически не поддерживаю – молодежь отдыхает и веселится во время войны, да еще и в ночных клубах. Я понимаю, что можно выпить и посидеть, если на следующий день выходной, но сделайте это в квартире или ресторане.

Я сейчас вернулся с фронта и вижу, как пацаны сидят в подвалах и окопах. Они защищают честь своей страны. Молодежь, которая ходит и веселится в это время, должна вспомнить, что у нас идет война. Да, расслабляться надо, мы не роботы, но делать это нужно с умом, не у всех на глазах и не нарушая комендантский час.

Какого наказания заслуживают игроки? Я бы их отправил на фронт, пусть посмотрят, в каких условиях находятся наши военнослужащие. То же касается депутатов. Пусть на фронте попытаются «сражаться» с call-центрами. Наши военные – настоящие мужики, которые в непростых условиях воюют и переживают за нашу страну и украинцев.

Зная Игоря Михайловича Суркиса, я уверен, он уже принял верное решение. Он отлично знает, когда и где находятся его футболисты. Они унизили и президента, и Динамо. Думаю, Михалыч накажет этих игроков.

А если мне удастся их увидеть, я объясню им, что такое война, могу и видео показать. Это будет для всех урок. Я считаю, что всех чертей, которые были в караоке-баре, не только футболистов, нужно отправить на войну, чтобы они не радовались и не веселились. Они, вероятно, думают, что в Киеве война закончилась. Нет, она идет по всей стране!»

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Александр Алиев Динамо Киев Игорь Суркис Динамо Киев U-19 скандал Дмитрий Кремчанин
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 8
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FunnyCat_____
Понять Алиева можно, как и любого военного который думает почему пока он там, тут пацанчики себе по клубам чилят.
И будь футболисты чуть по умнее, или будь рядом с ними кто по умнее, они бы уже давно записали извинения и скинувшись купили бы тачку на фронт, в подразделение того же Алиева  исчерпав данный вопрос. Но не всем дано быть Шовковским
С другой же стороны, зная что такое Бохо( и думаю много киевлян знает) и кто там тусит, три школотуна из ДК двоих из которых кроме мамы с папой и пары десятков друзей знают только самые преданные поклонники  - явно не самые одиозные и медийно-популярные  личности которых можно там застать.
Просто УП - это верные члены команды одного известного мореплавателя и будущего капитана, потому и упор делается не на то что клуб работает ночью и кто там тусил,  а на то что там были игроки ДК, такие популярные что даже пришлось сначала уточнять что один из них шурин Попова !
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+2
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Саша Денисов
А от тут Алієв не правий... Останнім часом він говорить дуже правильні речі, але... "давайте всіх чортів з караоке-бару на війну ". Чому ж тоді Мілевського туди не відправляєш? 
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0
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Gargantua
- эх сынки, ну кто ж так бухает то? (с)
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-1
west-ukr5555
Ви тільки гляньте на цього п***дабола. Скоро ще кент вийде з лікарні і почне розповідати, що за вживання алкоголю потрібно суворо карати.
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-2
AK.228
👍👍
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-2
turist86
Чия б корова мукала про порушення режиму
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-6
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