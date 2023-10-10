Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев прокомментировал скандал в инфопространстве, который произошел из-за того, что три игрока «Динамо» U-19 (Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич) посетили караоке-бар ночью, во время комендантского часа:

«Я этого категорически не поддерживаю – молодежь отдыхает и веселится во время войны, да еще и в ночных клубах. Я понимаю, что можно выпить и посидеть, если на следующий день выходной, но сделайте это в квартире или ресторане.

Я сейчас вернулся с фронта и вижу, как пацаны сидят в подвалах и окопах. Они защищают честь своей страны. Молодежь, которая ходит и веселится в это время, должна вспомнить, что у нас идет война. Да, расслабляться надо, мы не роботы, но делать это нужно с умом, не у всех на глазах и не нарушая комендантский час.

Какого наказания заслуживают игроки? Я бы их отправил на фронт, пусть посмотрят, в каких условиях находятся наши военнослужащие. То же касается депутатов. Пусть на фронте попытаются «сражаться» с call-центрами. Наши военные – настоящие мужики, которые в непростых условиях воюют и переживают за нашу страну и украинцев.

Зная Игоря Михайловича Суркиса, я уверен, он уже принял верное решение. Он отлично знает, когда и где находятся его футболисты. Они унизили и президента, и Динамо. Думаю, Михалыч накажет этих игроков.

А если мне удастся их увидеть, я объясню им, что такое война, могу и видео показать. Это будет для всех урок. Я считаю, что всех чертей, которые были в караоке-баре, не только футболистов, нужно отправить на войну, чтобы они не радовались и не веселились. Они, вероятно, думают, что в Киеве война закончилась. Нет, она идет по всей стране!»