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Чемпионат Европы
10 октября 2023, 15:29 | Обновлено 10 октября 2023, 16:31
456
3

Известны стадионы будущего Евро-2028

Турнир примет Великобритания и Ирландия

10 октября 2023, 15:29 | Обновлено 10 октября 2023, 16:31
456
3
Известны стадионы будущего Евро-2028
УЕФА

Исполком Европейского футбольного союза, как известно, объявил, что финальная часть чемпионата Европы 2028 года состоится в Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии.

Проведение финального матча турнира намечено на лондонском стадионе «Уэмбли».

Также, как сообщает УЕФА, в заявке Великобритании и Ирландии на проведение матчей Евро-2028 присутствуют Национальный стадион Уэльса в Кардиффе, стадион «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стадион «Сити оф Манчестер» в Манчестере (подлежит реконструкции), стадион «Эвертон» в Ливерпуле (новый стадион), «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, «Вилла Парк» в Бирмингеме (подлежит реконструкции), «Хэмпден Парк» в Глазго, «Дублин Арена» в Дублине и «Кейсмент Парк» в Белфасте (новый стадион).

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Евро-2028 УЕФА Великобритания Ирландия исполком УЕФА
Источник УЕФА
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Комментарии 3
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Для України насправді це один з найкращих варіантів. Так як у Великобританії дуже сильно підтримують Україну та українців. Головне тільки потрапити на це Євро)
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GloryUkraine
В Дубліні немає стадіону з назвою "Дублін-Арена". Є "Авіва" та " "Кроук Парк". Але останній тільки для національних видів спорту.  
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