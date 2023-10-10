Известны стадионы будущего Евро-2028

Исполком Европейского футбольного союза, как известно, объявил, что финальная часть чемпионата Европы 2028 года состоится в Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии.

Проведение финального матча турнира намечено на лондонском стадионе «Уэмбли».

Также, как сообщает УЕФА, в заявке Великобритании и Ирландии на проведение матчей Евро-2028 присутствуют Национальный стадион Уэльса в Кардиффе, стадион «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стадион «Сити оф Манчестер» в Манчестере (подлежит реконструкции), стадион «Эвертон» в Ливерпуле (новый стадион), «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, «Вилла Парк» в Бирмингеме (подлежит реконструкции), «Хэмпден Парк» в Глазго, «Дублин Арена» в Дублине и «Кейсмент Парк» в Белфасте (новый стадион).