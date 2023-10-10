Италия10 октября 2023, 19:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А
Итальянский наставник будет тренировать «Салернитану»
10 октября 2023, 19:10 |
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50-летний итальянский специалист Филиппо Индзаги возглавил клуб чемпионата Италии по футболу «Салернитану». На тренерском кресле он заменил Паулу Соузу.
Последним местом, где тренировал Индзаги, был представитель Серии В ФК «Реджина», который итальянец покинул в этом году. В послужном списке наставника есть такие команды, как «Милан», «Венеция», «Болонья», «Беневенто» и «Брешия».
После восьми туров «Салернитана» занимает предпоследнее, 19 место в Серии А с 3 очками в активе. Клуб пока не выиграл ни одного матча в чемпионате.
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