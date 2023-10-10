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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А
Италия
10 октября 2023, 19:10 |
744
1

ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А

Итальянский наставник будет тренировать «Салернитану»

10 октября 2023, 19:10 |
744
1
ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

50-летний итальянский специалист Филиппо Индзаги возглавил клуб чемпионата Италии по футболу «Салернитану». На тренерском кресле он заменил Паулу Соузу.

Последним местом, где тренировал Индзаги, был представитель Серии В ФК «Реджина», который итальянец покинул в этом году. В послужном списке наставника есть такие команды, как «Милан», «Венеция», «Болонья», «Беневенто» и «Брешия».

После восьми туров «Салернитана» занимает предпоследнее, 19 место в Серии А с 3 очками в активе. Клуб пока не выиграл ни одного матча в чемпионате.

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Салернитана Филиппо Индзаги Паулу Соуза Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
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stalevar1250
Вот оно как интересно получается, Пиппо как футболист превзошёл своего брата, а брат превзошёл Пиппо в качестве тренера 
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