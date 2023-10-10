ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А

50-летний итальянский специалист Филиппо Индзаги возглавил клуб чемпионата Италии по футболу «Салернитану». На тренерском кресле он заменил Паулу Соузу.

Последним местом, где тренировал Индзаги, был представитель Серии В ФК «Реджина», который итальянец покинул в этом году. В послужном списке наставника есть такие команды, как «Милан», «Венеция», «Болонья», «Беневенто» и «Брешия».

После восьми туров «Салернитана» занимает предпоследнее, 19 место в Серии А с 3 очками в активе. Клуб пока не выиграл ни одного матча в чемпионате.