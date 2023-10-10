«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
Нет возможности допустить россию
После завершения заседания Исполнительного комитета УЕФА один из представителей организации коротко подтвердил, что россия U-17 снова дисквалифицирована и не может принимать участие в официальных матчах.
«Этот вопрос больше не обсуждается. Нет технической возможности допустить российские команды к матчам», – заявил представитель УЕФА.
УАФ подтвердила эту информацию и поблагодарила УЕФА.
Ранее организация неожиданно допустила россию U-17 к матчам, однако столкнулась с критикой из-за войны россии против Украины. Кроме того, многие федерации заявили, что их команды не будут играть с россией.
В УЕФА оправдывали свое решение о допуске тем, что «дети не должны страдать», однако теперь пришлось отменить свое решение.
Любопытно, что ФИФА вслед за УЕФА дала допуск к официальным матчам женской и мужской сборным россии U-17. Пока ФИФА не комментирует решение УЕФА.
Можно ожидать, что в ближайшее время этот вопрос подниматься не будет. В ФИФА после допуска россии U-17 отметили, что больше никакие команды до завершения агрессии против Украины допущены не будут.
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