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Молодежные турниры
10 октября 2023, 15:50 | Обновлено 10 октября 2023, 16:28
1560
9

«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17

Нет возможности допустить россию

10 октября 2023, 15:50 | Обновлено 10 октября 2023, 16:28
1560
9
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
The Аthletic

После завершения заседания Исполнительного комитета УЕФА один из представителей организации коротко подтвердил, что россия U-17 снова дисквалифицирована и не может принимать участие в официальных матчах.

«Этот вопрос больше не обсуждается. Нет технической возможности допустить российские команды к матчам», – заявил представитель УЕФА.

УАФ подтвердила эту информацию и поблагодарила УЕФА.

Ранее организация неожиданно допустила россию U-17 к матчам, однако столкнулась с критикой из-за войны россии против Украины. Кроме того, многие федерации заявили, что их команды не будут играть с россией.

В УЕФА оправдывали свое решение о допуске тем, что «дети не должны страдать», однако теперь пришлось отменить свое решение.

Любопытно, что ФИФА вслед за УЕФА дала допуск к официальным матчам женской и мужской сборным россии U-17. Пока ФИФА не комментирует решение УЕФА.

Можно ожидать, что в ближайшее время этот вопрос подниматься не будет. В ФИФА после допуска россии U-17 отметили, что больше никакие команды до завершения агрессии против Украины допущены не будут.

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Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
УЕФА российско-украинская война сборная россии по футболу U-17 исполком УЕФА бойкот Александер Чеферин дисквалификация россии Евро-2024 U-17
Источник The Athletic
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Комментарии 9
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І це має бути як мінімум до закінчення війни українською перемогою. Хай москалі знають, що їм вхід у цивілізований світ закритий
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+9
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Алекс 19
Вата яка тут на сайті топить за росію з ума зійде
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+5
nick07
несподівано, раніше вони взагалі не звертали увагу на громадське обурення
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+1
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Voxa Hvedyk
Тепер "газпрому"бабло верни -взяточник...
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+1
Выталкиватель парашутистов
А Чеферин, оказывается, не такой крутой парниша, как из себя корчил... Струхнул паренек перед нашими союзниками, включил заднюю... Представляю, что он выслушал от руководства РФС и лично от руководства Газпрома... за такие вещи и жизни могут лишить...
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0
cooperchack
УЕФА и ФИФА изжили себя.
Помимо этого надо и их гнать нахер
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0
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