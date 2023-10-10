Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Италия
10 октября 2023, 20:05 | Обновлено 10 октября 2023, 21:21
3707
3

Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф

Однако Иван Проведель все еще не убрал флаг россии со своей страницы в Instagram

10 октября 2023, 20:05 | Обновлено 10 октября 2023, 21:21
3707
3
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Проведель

29-летний голкипер «Лацио» Иван Проведель отказался играть за сборную рф.

По информации росСМИ, итальянский вратарь не захотел разговаривать ни с кем из россии.

Мать Проведеля родилась в россии, а его дедушка дружил с Львом Яшиным.

Сам Иван ранее заявлял, что его мечта – выступать в национальной команде рф. Также на своей странице в Instagram Проведель выставил флаг страны-террориста рядом с флагом Италии.

О Проведеле начали говорить после того, как он забил гол на 90+5-й минуте в матче 1-го тура Лиги чемпионов в группе Е против мадридского «Атлетико». Благодаря этому мячу «Лацио» вырвал ничью со счетом 1:1.

По теме:
Два клуба готовы бойкотировать Суперкубок Италии
Серия А. Лацио выиграл битву у Аталанты, успехи Монцы и Фрозиноне
ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио
Иван Проведель сборная россии по футболу Лацио
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Кент поправляется». Алиев рассказал о состоянии Милевского
Футбол | 10 октября 2023, 16:28 4
«Кент поправляется». Алиев рассказал о состоянии Милевского
«Кент поправляется». Алиев рассказал о состоянии Милевского

Больницу оплатил президент Динамо Игорь Суркис

Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Футбол | 10 октября 2023, 10:35 28
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии

Нынешний президент организации научился приводить всех к выбору без выбора…

Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Бокс | 10.10.2023, 15:05
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
Футбол | 10.10.2023, 20:16
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Другие виды | 10.10.2023, 06:20
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Краще б про Жиру воротаря написали.
Про нього вся Європа пише, а ви про потомків незна кого
Ответить
+3
antt
Думав де ж в Римі Іван взявся. Чисто італійське ім'я подумалось. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 31
Футбол
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 3
Теннис
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
09.10.2023, 00:14 6
Волейбол
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
09.10.2023, 17:28 53
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
08.10.2023, 19:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем