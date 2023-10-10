Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф

29-летний голкипер «Лацио» Иван Проведель отказался играть за сборную рф.

По информации росСМИ, итальянский вратарь не захотел разговаривать ни с кем из россии.

Мать Проведеля родилась в россии, а его дедушка дружил с Львом Яшиным.

Сам Иван ранее заявлял, что его мечта – выступать в национальной команде рф. Также на своей странице в Instagram Проведель выставил флаг страны-террориста рядом с флагом Италии.

О Проведеле начали говорить после того, как он забил гол на 90+5-й минуте в матче 1-го тура Лиги чемпионов в группе Е против мадридского «Атлетико». Благодаря этому мячу «Лацио» вырвал ничью со счетом 1:1.