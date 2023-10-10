Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Однако Иван Проведель все еще не убрал флаг россии со своей страницы в Instagram
29-летний голкипер «Лацио» Иван Проведель отказался играть за сборную рф.
По информации росСМИ, итальянский вратарь не захотел разговаривать ни с кем из россии.
Мать Проведеля родилась в россии, а его дедушка дружил с Львом Яшиным.
Сам Иван ранее заявлял, что его мечта – выступать в национальной команде рф. Также на своей странице в Instagram Проведель выставил флаг страны-террориста рядом с флагом Италии.
О Проведеле начали говорить после того, как он забил гол на 90+5-й минуте в матче 1-го тура Лиги чемпионов в группе Е против мадридского «Атлетико». Благодаря этому мячу «Лацио» вырвал ничью со счетом 1:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Больницу оплатил президент Динамо Игорь Суркис
Нынешний президент организации научился приводить всех к выбору без выбора…
Про нього вся Європа пише, а ви про потомків незна кого