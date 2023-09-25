Major League Soccer25 сентября 2023, 04:36 |
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Лионель МЕССИ: «Интересно быть с детьми, учить или спортивным директором»
Лионель Месси рассказал о том, что хотел бы делать после окончания игровой карьеры
25 сентября 2023, 04:36 |
23
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Аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, чем хотел бы заняться после окончания карьеры футболиста.
«Не знаю, чем займусь. Люблю все, что связанно с футболом. Мне интересно быть с детьми, учить, быть спортивным директором тоже», – сказал Месси.
Напомним, что Лионель Месси пропускает матч против «Орландо» из-за травмы.
Messi is interested in being a sporting director after he retires from playing 🤓📋 pic.twitter.com/Ol3hSiePaf— ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2023
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