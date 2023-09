Лионель МЕССИ: «Интересно быть с детьми, учить или спортивным директором»

Аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, чем хотел бы заняться после окончания карьеры футболиста.

«Не знаю, чем займусь. Люблю все, что связанно с футболом. Мне интересно быть с детьми, учить, быть спортивным директором тоже», – сказал Месси.

Напомним, что Лионель Месси пропускает матч против «Орландо» из-за травмы.

Messi is interested in being a sporting director after he retires from playing 🤓📋 pic.twitter.com/Ol3hSiePaf