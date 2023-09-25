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  4. Лионель МЕССИ: «Интересно быть с детьми, учить или спортивным директором»
Major League Soccer
25 сентября 2023, 04:36 |
23
0

Лионель МЕССИ: «Интересно быть с детьми, учить или спортивным директором»

Лионель Месси рассказал о том, что хотел бы делать после окончания игровой карьеры

25 сентября 2023, 04:36 |
23
0
Лионель МЕССИ: «Интересно быть с детьми, учить или спортивным директором»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, чем хотел бы заняться после окончания карьеры футболиста.

«Не знаю, чем займусь. Люблю все, что связанно с футболом. Мне интересно быть с детьми, учить, быть спортивным директором тоже», – сказал Месси.

Напомним, что Лионель Месси пропускает матч против «Орландо» из-за травмы.

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Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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