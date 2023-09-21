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Германия
21 сентября 2023, 12:55 | Обновлено 21 сентября 2023, 13:00
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0

Романо опроверг информацию о праве обратного выкупа Гарри Кейна

Похоже, что президент «Тоттенхэма» имел в виду что-то другое

21 сентября 2023, 12:55 | Обновлено 21 сентября 2023, 13:00
195
0
Романо опроверг информацию о праве обратного выкупа Гарри Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

У «Тоттенхэма» нет классического права обратного выкупа нападающего «Баварии» Гарри Кейна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, несколько дней назад Дэниел Леви сказал, что опция обратного выкупа есть. Похоже, что журналисты неправильно его поняли, ведь Романо утверждает, что «Тоттенхэм» не сможет вернуть Гарри Кейна, если этого не будет хотеть «Бавария» и сам игрок.

Но журналист отмечает, что все же некоторые привилегии у «Тоттенхэма» есть. Если когда-нибудь «Бавария» будет намерена продать англичанина и получит предложения от других клубов, «шпорам» будет достаточно лишь повторить предложение конкурентов. Тогда «Бавария» будет обязана отпустить Гарри именно в «Тоттенхэм».

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Гарри Кейн Тоттенхэм трансферы Бавария Дэниел Леви трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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