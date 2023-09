Романо опроверг информацию о праве обратного выкупа Гарри Кейна

У «Тоттенхэма» нет классического права обратного выкупа нападающего «Баварии» Гарри Кейна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, несколько дней назад Дэниел Леви сказал, что опция обратного выкупа есть. Похоже, что журналисты неправильно его поняли, ведь Романо утверждает, что «Тоттенхэм» не сможет вернуть Гарри Кейна, если этого не будет хотеть «Бавария» и сам игрок.

Но журналист отмечает, что все же некоторые привилегии у «Тоттенхэма» есть. Если когда-нибудь «Бавария» будет намерена продать англичанина и получит предложения от других клубов, «шпорам» будет достаточно лишь повторить предложение конкурентов. Тогда «Бавария» будет обязана отпустить Гарри именно в «Тоттенхэм».

⚪️ Tottenham don’t have traditional buy back clause for Harry Kane — but only ‘matching rights’ in case Bayern receive future bids.



Final decision will always be up to Harry Kane and of course Bayern, not to Spurs or any other club.



