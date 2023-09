ВИДЕО. Слезы Маррея. Сэр Энди посвятил победу бабушке

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Энди Маррей расплакался после победы над Леандро Ридлем (6:7, 6:4, 6:4) во встрече между сборными Великобритании и Швейцарии на Кубке Дэвиса, поскольку накануне у него в семье случилась трагедия.

«Сегодня тяжелый день для меня, простите. Сегодня похороны моей бабушки. Прошу прощения у своей семьи за то, что не могу быть там, но бабуля, эта победа для тебя», – сказал Маррей после матча.

Во втором матче встречи сборных Великобритании и Швейцарии Стэн Вавринка в двух сетах обыграл Кэмерона Норри.

"That was for you, Gran" ❤️



What an incredible performance from Sir @andy_murray given the circumstances 👏 pic.twitter.com/02DzCy3WKD