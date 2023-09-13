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13 сентября 2023, 18:04 |
466
0

Легенда Интера готова завершить футбольную карьеру

Самир Ханданович может повесить бутсы на гвоздь

13 сентября 2023, 18:04 |
466
0
Легенда Интера готова завершить футбольную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Самир Ханданович

39-летний легендарный экс-вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович готов к завершению футбольной карьеры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший игрок сборной Словении с июля находится в статусе свободного агента, поэтому решился повесить бутсы на гвоздь. По информации Джанлуки Ди Марцио, «Интер» уже скоро начнет переговоры с Самиром о возможном возвращении в клуб на одну из институциональных должностей.

Самир Ханданович отдал «Интеру» 11 лет своей футбольной карьеры. За это время он провел на поле 455 матчей, что является десятым показателем в клубной истории. Вместе с командой словенец выиграл пять трофеев, в том числе стал чемпионом Италии сезона 2020/21.

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Самир Ханданович Интер Милан Фабрицио Романо завершение карьеры
Источник Фабрицио Романо
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