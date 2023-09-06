Вырвался. Игрок Эвертона добился перехода в Аравию
Демарай Грей станет игроком «Аль-Иттифака»
Левый вингер английского «Эвертона» Демарай Грей вскоре перейдет в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. О переходе должны объявить уже сегодня.
Сумма трансфера будет составлять 10 миллионов долларов. Игрок сборной Ямайки подпишет четырехлетний контракт, медосмотр уже пройден.
Напомним, ранее Демарай устроил настоящий демарш в «Эвертоне»: сначала он отказался тренироваться с командой, а затем сказал, что ему тяжело играть за человека, не уважающего его как личность.
В прошлом сезоне на счету 27-летнего Грея 33 игры в АПЛ, в которых он отличился 4 голами и 1 ассистом.
Demarai Gray to Al Ettifaq, here we go! Deal agreed for $10m fee on permanent transfer — it will be signed today 🇸🇦🤝🏻— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023
Everton have approved the deal, Gray will sign four year contract until 2027 and he already completed medical tests.
Done, sealed. pic.twitter.com/wIMX4pb2GX
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