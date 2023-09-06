Вырвался. Игрок Эвертона добился перехода в Аравию

Левый вингер английского «Эвертона» Демарай Грей вскоре перейдет в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. О переходе должны объявить уже сегодня.

Сумма трансфера будет составлять 10 миллионов долларов. Игрок сборной Ямайки подпишет четырехлетний контракт, медосмотр уже пройден.

Напомним, ранее Демарай устроил настоящий демарш в «Эвертоне»: сначала он отказался тренироваться с командой, а затем сказал, что ему тяжело играть за человека, не уважающего его как личность.

В прошлом сезоне на счету 27-летнего Грея 33 игры в АПЛ, в которых он отличился 4 голами и 1 ассистом.