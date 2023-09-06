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  4. Вырвался. Игрок Эвертона добился перехода в Аравию
Саудовская Аравия
06 сентября 2023, 16:54 |
229
0

Вырвался. Игрок Эвертона добился перехода в Аравию

Демарай Грей станет игроком «Аль-Иттифака»

06 сентября 2023, 16:54 |
229
0
Вырвался. Игрок Эвертона добился перехода в Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Демарай Грей

Левый вингер английского «Эвертона» Демарай Грей вскоре перейдет в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. О переходе должны объявить уже сегодня.

Сумма трансфера будет составлять 10 миллионов долларов. Игрок сборной Ямайки подпишет четырехлетний контракт, медосмотр уже пройден.

Напомним, ранее Демарай устроил настоящий демарш в «Эвертоне»: сначала он отказался тренироваться с командой, а затем сказал, что ему тяжело играть за человека, не уважающего его как личность.

В прошлом сезоне на счету 27-летнего Грея 33 игры в АПЛ, в которых он отличился 4 голами и 1 ассистом.

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Демарай Грей Эвертон Аль-Иттифак трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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