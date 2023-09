ОФИЦИАЛЬНО. Олимпиакос арендовал полузащитника Вулверхэмптона

Полузащитник английского «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе возвращается в греческий «Олимпиакос».

Арендное соглашение по поводу 27-летнего португальца рассчитано на один сезон. Поденсе уже выступал за «Олимпиакос» с 2018 по 2020 год и оттуда перешел в «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне в составе «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе не выступал, а за прошлый сезон сыграл 37 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

🔴⚪💣💥𝐁𝐎𝐎𝐎𝐎𝐌𝐌𝐌𝐌! Welcome back home, 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄! We missed you Superman! @daniel_podence



