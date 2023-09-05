ОФИЦИАЛЬНО. Олимпиакос арендовал полузащитника Вулверхэмптона
Даниэл Поденсе переезжает в Грецию
Полузащитник английского «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе возвращается в греческий «Олимпиакос».
Арендное соглашение по поводу 27-летнего португальца рассчитано на один сезон. Поденсе уже выступал за «Олимпиакос» с 2018 по 2020 год и оттуда перешел в «Вулверхэмптон».
В нынешнем сезоне в составе «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе не выступал, а за прошлый сезон сыграл 37 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
🔴⚪💣💥𝐁𝐎𝐎𝐎𝐎𝐌𝐌𝐌𝐌! Welcome back home, 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄! We missed you Superman! @daniel_podence— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2023
😍 pic.twitter.com/US0xZQhq1r
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