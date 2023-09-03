ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал Вейналдума из ПСЖ за 10 млн евро
Джорджиньо продолжит карьеру в ФК «Аль-Иттифак»
Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттифак» официально объявил о подписании 32-летнего нидерландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума из французского «ПСЖ».
Контракт рассчитан до 2026 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Вейналдум выступал в «Роме» на правах аренды. На его счету 23 матча и 2 гола.
🟢 Green, 🔴 red and ⚪ white, what Gini will wear as a knight!#Ettifaq | #WijnaldumXEttifaq | @GWijnaldum pic.twitter.com/UlJBnWvsDA— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) September 2, 2023
Suited and booted 🕴— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) September 2, 2023
Gini Wijnaldum puts pen to paper for Ettifaq ✍#Ettifaq | #WijnaldumXEttifaq | @GWijnaldum | @sammisehal pic.twitter.com/txzzW7TYmm
Gini Wijnaldum is Ettifaqi! 🟢#Ettifaq | #WijnaldumXEttifaq | @GWijnaldum pic.twitter.com/lQS0WSU4Dl— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) September 2, 2023
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