ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал Вейналдума из ПСЖ за 10 млн евро

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттифак» официально объявил о подписании 32-летнего нидерландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума из французского «ПСЖ».

Контракт рассчитан до 2026 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вейналдум выступал в «Роме» на правах аренды. На его счету 23 матча и 2 гола.

