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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал Вейналдума из ПСЖ за 10 млн евро
Саудовская Аравия
03 сентября 2023, 18:17 | Обновлено 03 сентября 2023, 18:34
376
0

ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал Вейналдума из ПСЖ за 10 млн евро

Джорджиньо продолжит карьеру в ФК «Аль-Иттифак»

03 сентября 2023, 18:17 | Обновлено 03 сентября 2023, 18:34
376
0
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал Вейналдума из ПСЖ за 10 млн евро
ФК Аль-Иттифак

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттифак» официально объявил о подписании 32-летнего нидерландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума из французского «ПСЖ».

Контракт рассчитан до 2026 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вейналдум выступал в «Роме» на правах аренды. На его счету 23 матча и 2 гола.

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Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Sport.ua
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